Internet se choca ao descobrir a causa do hematoma na testa da influenciadora

Uma influenciadora belga revelou o motivo pelo qual passou um período com um grande hematoma roxo em sua testa. A revelação foi feita por meio de um vídeo no TikTok que viralizou rapidamente.

Segundo publicado pelo Terra, Charlotte Ryckeboer decidiu que seria uma boa ideia fazer uma brincadeira com suas amigas e temporariamente prender um brinquedo sexual em sua testa.

Sem se atentar a força da ventosa do objeto ela decidiu colocar um plug anal em sua testa e, após ter dificuldades para soltar o objeto, acabou com hematomas em seu rosto.

A publicação sobre os motivos por trás do hematoma já alcançou mais de 4 milhões de visualizações no TikTok e conta com diversos comentários sobre a situação.

A brincadeira saiu do controle

Na gravação ela conta que a brincadeira, que saiu completamente fora do controle, aconteceu durante uma festa entre amigas quando uma das presentes levou o objeto inusitado.

“Elas estavam explicando o funcionamento de um plug anal e eu decidi colocá-lo na minha testa por pura diversão. Quando puxei eu percebi que ele não ia se soltar facilmente do meu rosto. Começamos a rir e eu tentei puxar com mais força e nem me toquei de que a sucção deixaria uma marca roxa no lugar”, conta Charlotte.

Leia também: Chefe exige que funcionária trabalhe em seu dia de folga agendado há meses

Ao que tudo indica, Charlotte não foi a primeira pessoa a fazer algo do tipo. Entre os comentários é possível ler outros relatos: “Meu cunhado fez a mesma coisa, mas no caso dele a ventosa era ainda maior e ele ficou com a testa praticamente toda roxa!”, conta um seguidor.

Outras pessoas a compararam com um unicórnio: “Oh meu Deus! É o último unicórnio da Terra!”.

Por sua vez, alguns seguidores se sensibilizaram com a situação de Charlotte e tentaram ajudá-la dando dicas de como se livrar da marca: “Você pode tentar uma colher congelada! Ajuda com o hematoma”, explicou outro seguidor.