Homem que pedia esmolas com muleta se envolve em briga e sai correndo ‘milagrosamente’ Reprodução - Twitter

Um caso registrado na cidade de Pergamino, na Argentina, viralizou nas redes depois que um homem, que supostamente tinha problemas para caminhar, se envolveu em uma briga com um motociclista. Vejamos a seguir mais informações.

Segundo detalhes compartilhados, o homem desceu de sua moto e começou a encarar o sujeito que pedia esmolas, situação que terminou em uma briga física que pode ser vista em um vídeo divulgado no Twitter.

E, embora não haja muitas informações sobre o caso, diversas pessoas acusam o sujeito de fingir ter uma deficiência física para conseguir dinheiro através das esmolas.

Você pode se interessar por: “Sem mais nada a declarar!”, diz ex-morador de rua após entrevista de mulher flagrada em Planaltina

Ao analisar as imagens, pode-se ver que o pedinte tenta se defender com as muletas, mas acaba correndo para desviar dos ataques.

Quer ver como tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS: