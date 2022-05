Filhotes de cachorro levam seu dono até gatinho abandonado e homem fica impressionado com atitude dos pets

Filhotes de cachorro levam seu dono até gatinho abandonado e homem fica impressionado com atitude de seus animais. (Zach Hearn/Reprodução/Extraído do The Dodo)

No início do deste mês, um homem andava com seus dois cachorrinhos pela rua. Os filhotes se esbarraram em um gatinho abandonado e foi naquele momento em que tudo começou. O relato é extraído do portal The Dodo.

“Tang e Cream de repente pararam e pareciam confusos”, disse Hearn ao The Dodo. “Dava para ouvir um miado um pouco distante, então ambos correram para investigar.”

Apesar de não conseguir identificar de onde vinha o barulho, o homem foi guiado pelos dois filhotes que conseguiram farejar um pequeno gatinho, de aproximadamente três a quatro semanada deitado na rua.

Momento em que o animal abandonado foi encontrado

O gatinho estava sozinho, sujo e muito magro. Após os filhotes avistarem o animal desamparado, começaram a confortar o gato. A atitude surpreendeu o dono dos filhotes.

“Tang começou a choramingar e se deitou ao lado dela”, disse Hearn. “Cream começou a lambê-la e limpá-la.”

O homem não se conteve e acabou tirando o gato do meio da rua e o levou para casa. A gatinha, que é fêmea, foi alocada em um lugar confortável arquitetado pelo homem que a resgatou e sua namorada. Ele recebeu um banho e se alimentou.

“Decidimos nomear o gatinho 头奖 (Tou Jiang), que significa ‘jackpot’”, contou Hearn. “No começo, ela não tinha muita energia e dormia muito. Mas depois que foi alimentada regularmente e teve um lugar quente para dormir, ela se animou.

O novo lar de Tou Jiang

Após o resgate da gatinha, o homem falou sobre a relação dela com os cães filhotes.

“Tang é mais uma mãe tranquila e relaxada”, disse Hearn. “O gato vai subir nela e brincar com seu rabo, e Tang apenas fica lá. Ela vai intervir se o gatinho estiver prestes a fazer alguma coisa.”

“Creme é totalmente diferente”, acrescentou ele. “Ela fica mais pairando e está sempre ao lado dela, brincando juntas e lambendo-a como sua mãe de verdade faria. Eles são muito bons em se revezar, mas eles [sempre] a observam, a menos que ela seja colocada em sua cama para dormir.”

Hearn comentou sobre os desafios de cuidar de um gato, fazendo um comparativo com os filhos que já está acostumado. Contudo, esse é apenas um detalhe.

“Criar um gatinho é muito diferente de um filhote”, disse Hearn. “Os requisitos de alimentação e banho podem ser exaustivos, mas valeu a pena. Ela brinca com os cachorros o dia todo e temos uma câmera em casa para observá-los no trabalho. Os cães estão sempre olhando para ela e ao lado dela.”