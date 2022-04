Rapaz é ‘atacado’ por namorada após dizer que é pai de seus gatos

Um homem de 24 anos relatou um episódio de conflito entre ele e a namorada, após uma declaração feita por ele. O relato foi realizado nesta sexta-feira (29) no fórum da internet, Reddit.

“Eu cuido de gatos desde os 15 anos. Adoro eles, adoro tê-los por perto e até agora já fui “pai” de mais de 9 gatos”, iniciou o relato.

“Minha namorada de sete meses gosta da minha atual gata ‘Lilly’ e a trata bem. No entanto, ela comenta sobre alguns ‘comportamentos’ meus que ela acha estranhos. Como [por exemplo] insistir em ter Lilly na cama para dormir”, continuou.

O nascimento dos gatinhos

De acordo com o rapaz, Lilly deu cria recentemente. Ele ficou muito animado, tirou uma foto e postou na internet, dizendo que era o pai dos gatinhos fofos que nasceram. “Eles são meus bebês.”

O jovem conta que sua postagem recebeu muitas reações. Quando sua namorada viu, não gostou nada do registro. Ela brigou com seu namorado por dizer que os gatinhos eram seus filhos.

Reação da namorada

“Ela me disse que é estranho e assustador. Eu falei que me refiro desta forma porque sou eu quem cuido deles; como pai e filhos. Ela me pediu para excluir a postagem.”

Sem entender a revolta, o jovem pediu explicações a sua namorada, que o atacou em seguida, dizendo que ele não pode se referir a seus gatos como “pai”, somente se engravidasse à Lilly.

“Fiquei pasmo, disse que ela estava sendo ridícula e me recusei a falar sobre isso nem agora nem nunca. Ela teve um ataque e foi ficar com uma de suas amigas. Ainda estamos brigando por isso e ela continua falando sobre como sou imprudente em continuar fazendo algo que sei que ela não se sente à vontade”, finalizou.