Menino de 7 anos morre com crise de asma após mãe usar inalador para se drogar

Menino de 7 anos morre com ataque de asma após mãe usar inalador para se drogar

Laura Heath, que era mãe de um menino de 7 anos, foi sentenciada a 20 anos de prisão após confessar o crime de maltrato infantil, ação esta que resultou na morte de seu filho. O caso aconteceu na cidade de Birmingham, na Inglaterra.

De acordo com detalhes compartilhados, a decisão que considerou Laura culpada do crime de homicídio por negligência grave veio quase meia década depois. Na época em que o fato ocorreu, a criança teria falecido com uma crise de asma uma vez que a mãe utilizava seu inalador para se drogar.

Antes do trágico desfecho da história, uma enfermeira já tinha advertido que a criança “poderia morrer no fim de semana”. O falecimento ocorreu na madrugada do dia 26 de novembro de 2017.

Exame toxicológico confirmou detalhes sobre caso de menino

Segundo informações, exames posteriores confirmaram que a criança de 7 anos inalou fumaça de tabaco antes de morrer e que também foi exposta à drogas como maconha e heroína.

Diante de tal informação, reforçou-se a tese de que a mulher havia utilizado o inalador do filho para consumir drogas. Ele chegou a ser levado 3 vezes ao hospital com crises de asma antes de morrer.

Por fim, atrelando o fato à uma criação “catastrófica e deplorável”, o juiz concluiu a leitura da sentença dizendo: “Está claro que em sua curta e trágica vida, (Hakeem-nome da criança) foi uma inspiração de felicidade e carinho para as pessoas que o conheceram”, disse.

