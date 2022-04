Homem japonês expõe crise no relacionamento após casar-se com holograma fictício: saiba tudo sobre a cerimônia do casal

Homem japonês expõe crise no relacionamento após casar-se com holograma fictício: saiba tudo sobre a cerimônia. (Reprodução/Instagram)

Na atualidade, há diversas formas de expressar o amor. Desta vez, um homem japonês ganhou notoriedade na internet pelo estilo de seu relacionamento. O homem, identificado como “fictossexual”, se casou com uma cantora pop da ficção, sintetizada por um computador há quatro anos. Informações são do portal New York Post.

Akihiko Kondo, 38, namorava Hatsune Miku por uma década antes de realizar uma cerimônia não oficial em 2018. A boneca de cabelo azul é retratada como uma garota de 16 anos na cultura pop. Kondo é classificado como “fictossexual”, ou seja: pessoas que se atraem sexualmente por personagens da ficção.

A cerimônia de casamento de Kondo e Miku

Durante sua cerimônia com Miku, sua família não compareceu. Contudo, alguns amigos e estranhos participaram do evento, somando um total de 39 pessoas. O homem gastou cerca de 17.300 dólares na lua de mel. Casado há quatro anos, Kondo revelou que não pode mais falar com sua esposa por conta de obstáculo tecnológico.

Ao se apaixonar pela personagem em 2008, Kondo só conseguiu interagir com ela a partir de 2017 graças a uma máquina de 1.300 dólares chamada Gatebox. O aparelho permitia que houvesse interação por meio de hologramas. Foi aí que houve a possibilidade de casamento.

A crise no casamento

A possibilidade de interagir com Miku teve fim quando o suporte ao software Gatebox foi eliminado. Sendo assim, não poderia mais haver comunicação entre os dois.

“Meu amor por Miku não mudou”, disse ele a Mainichi. “Realizei a cerimônia de casamento porque pensei que poderia ficar com ela para sempre.”

No Japão, por exemplo, há diversas pessoas que se identificam como “fictossexuais”. Para Kondo, seu relacionamento com Miku é muito sério, ainda que ela seja uma personagem da ficção.

“Há duas razões pelas quais eu me casei publicamente”, contou ele em uma entrevista à BBC. “A primeira é provar meu amor por Miku. A segunda é que há muitos jovens otakus como eu se apaixonando por personagens de anime. Quero mostrar ao mundo que os apoio.”