Vídeo mostra como objeto é retirado de dentro do estômago de cobra píton

Esta semana, o zoológico da Austrália divulgou imagens impressionantes que mostram a força tarefa para retirar uma coleira de cachorro de dentro de uma cobra píton que a engoliu após confundir com alguma presa.

De acordo com o Yahoo News, veterinários chamados para remover os itens de seu estômago pouparam a cobra de uma cirurgia e conseguiram retirar o objeto com um endoscópio. Eles informaram que ela ficou com a coleira no estômago por alguns dias.

A cobra que chama Pablo comeu o objeto no quintal de alguém. O procedimento foi um sucesso e ela foi liberada logo após o procedimento.

“Tenho certeza de que Pablo está muito mais confortável com isso agora. Felizmente, não havia cães presos à outra extremidade. E acabamos de examiná-lo todos os dias, olhando em sua boca. Há apenas algumas escoriações. (...) E ele até comeu, o que é um grande passo na direção certa”, disse um dos veterinários.

O cheiro de um animal pode ser um dos fatores que motivou a píton a confundir um objeto com uma presa.

Em 2021, um vídeo que mostrava uma píton carpete encontrada dentro de uma casa engolindo um cobertor depois de confundi-lo com o cachorro da família se tornou viral na Austrália.

O animal usava a manta para dormir e a cobra associou o cheiro, por isso acabou atacando o alvo errado. O capturador de animais selvagens, Stuart McKenzie, do Sunshine Coast Snake Catchers, foi quem se deparou com a cena e explicou nas redes sociais o que aconteceu.

Ele informou que a píton já havia engolindo meio metro de cobertor quando regurgitou o tecido de forma impressionante. Ela foi solta na natureza para buscar uma presa de verdade.

Esta espécie de cobra não é venenosa e podem crescer até quatro metros de comprimento, por isso se alimentam de pássaros, ratos, lagartos e mamíferos de médio porte como os gambás, engolindo-os por completo.

