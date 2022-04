O caso da trabalhadora de supermercado que implora aos clientes que ‘deixem de lado’ um recorrente ‘hábito repugnante’

Recentemente destacamos o caso de uma trabalhadora de um supermercado que pediu aos compradores que “deixem de lado” um hábito repugnante que ela vê todos os dias.

Como detalhado pelo site The Mirror, compartilhando sua história anonimamente, a mulher disse que está cansada de ver os compradores colocarem dinheiro ou bilhetes de loteria na boca.

Ela disse que alguns compradores até lambem as notas antes de entregá-las, e agora ela perdeu a paciência com os clientes por causa dessa atitude ‘nojenta’.

Segundo o site, ela disse que acha incrivelmente anti-higiênico, mesmo que seja apenas por alguns momentos. E em alguns casos os funcionários são forçados a recusar notas úmidas.

A funcionária do supermercado disse: “Eu trabalho em um supermercado. Por que alguns clientes voltaram ao hábito nojento e pré-pandemia de segurar dinheiro e bilhetes de loteria na boca? Ou lambê-los com a própria saliva”.

Um estudo recente encomendado pela money.co.uk encontrou 19 bactérias diferentes em uma variedade de notas e moedas do Reino Unido (onde o relato foi compartilhado).

Ainda de acordo com as informações, incluíndo dois microorganismos potencialmente fatais associadas a superbactérias - Staphylococcus aureus (MRSA) e Enterococcus faecium (VRE).

Paul Matewele, professor de microbiologia do London Met, que liderou a equipe que realizou a pesquisa, disse: “As pessoas que têm o sistema imunológico comprometido podem estar em maior risco de lidar com dinheiro sujo - se você estiver visitando pessoas no hospital que podem estar vulnerável à infecção, você pode, sem saber, transferir bactérias do seu dinheiro que são resistentes a antibióticos.”

Texto com informações do site The Mirror