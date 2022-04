Noiva fica furiosa após cunhada exigir que ela mude a data do casamento

Uma noiva ficou furiosa com a mudança repentina de atitude de sua cunhada. Segundo ela, a mulher está exigindo que o casal troque a data do casamento e ameaça não comparecer caso eles decidam manter a data escolhida.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva afirma estar sem saber como reagir diante desta situação já que a irmã de seu marido está exigindo a mudança das datas.

Em uma publicação no Mumsnet ela conta que junto ao noivo conseguiu escolher uma data de casamento que, na época, agradou a todos de sua família. No entanto, sua cunhada comentou recentemente que o dia escolhido se tornou um problema para ela.

“Todos estavam bem com a data que escolhemos, então fomos em frente e começamos a nos programar para o dia escolhido”.

“A data foi pensada por ser uma semana antes das férias escolares, então poderemos sair em lua de mel com nossos filhos pequenos sem nos preocuparmos com a escola deles”, conta a noiva.

A cunhada exigiu uma mudança

Em seu relato ela explica que há alguns dias sua cunhada começou a agir de forma estranha e descontente ao falar sobre o casamento. “Mandei uma mensagem animada sobre o progresso que fizemos e ela respondeu de forma passivo-agressiva”.

Segundo a noiva, as férias escolares de seus sobrinhos mudaram de data e agora o casamento está em um dia “não muito conveniente” para sua cunhada.

“Ela afirmou que deveríamos mudar a data e fez uma cena sobre como não conseguiriam passar o final de semana conosco porque as crianças precisariam faltar na escola”, conta a noiva.

“Meu noivo ficou extremamente chateado e desde então não tem falado com ela. Depois de uma noite pensando no que ela disse eu encontrei uma forma educada de falar a ela que seria bom se eles pudessem superar isso, mas que entenderíamos se eles não pudessem ir e poderíamos fazer uma transmissão online do casamento”.

Leia também: Mulher se recusa a ser madrinha no casamento da irmã e causa confusão na família

Mesmo com a tentativa de conciliação, a irmã do noivo permanece irredutível e o casal começou a se questionar sobre uma possível mudança de data por temerem um rompimento na família.

Para os usuários do fórum, eles devem manter os planos originais. “Sua cunhada não pode ir, então que não vá, na verdade talvez seja até melhor ela não ir porque ela está agindo de forma irracional”, comentou um usuário.

“Sua cunhada está fazendo o seu casamento ser sobre ela, e isso não é certo. É o seu dia e ela sabe disso. Se ela não puder ir, o problema é dela”, finalizou outro.