Noiva altera votos tradicionais de casamento e causa revolta

Uma noiva decidiu alterar os votos clássicos de um casamento cristão. Segundo ela, os votos tradicionais que marcam a promessa do casal estar presente um para o outro em situações adversas não se encaixam com a sua realidade.

Conforme a publicação do The Mirror, a mulher decidiu que uma linha específica dos votos não se encaixa com o que ela pretende vivenciar em seu casamento: ela se recusa a cuidar de seu futuro marido quando ele estiver doente.

Por meio de um post feito no Reddit, ela conta que “odeia cuidar de pessoas doentes” e, por tal motivo, optou por retirar de seus votos a linha “na saúde e na doença” a substituindo por “na felicidade e na saúde”.

“Isso é duro, eu sei, mas eu odeio cuidar de pessoas doentes. Meus irmãos e eu sempre precisamos cuidar de nossos pais quando eles ficaram doentes e eu realmente detesto isso”, afirma a mulher.

“Estou cansada de me sentir obrigada a cuidar de alguém e minha vida está reduzida a eventos deste tipo. Só quero viver minha vida sem ter essa obrigação!”, desabafa a noiva.

Segundo ela, seu casamento deve acontecer em breve e seu parceiro é “o melhor cara do mundo”. Ao pensarem sobre seus votos de casamento o homem optou pelos votos tradicionais:

“Eu, aceito a ti, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe”.

Ela decidiu mudar um trecho dos votos

No entanto, a ideia da noiva não foi muito bem recebida por seu companheiro: “Vou ter um voto quase idêntico, mas na parte da ‘doença’ vou trocar por ‘na felicidade’”.

“Meu noivo não quer aceitar isso e está bravo comigo, ele está até repensando sobre o casamento. Eu só não quero me sentir obrigada a cuidar de alguém doente por anos e anos a fio. É apenas um voto de casamento e eu tenho a escolha sobre manter ou mudar isso”, afirma.

Leia também: Mulher entra em desespero quando o marido afirma que vai se mudar com ou sem ela

Os usuários da plataforma ficaram completamente espantados com a postura da mulher e deram razão total ao noivo. “O problema não é o conteúdo dos votos, mas sim que você só quer um companheiro se ele for saudável e puder fazer tudo o que você quiser. Todos nós vamos adoecer e morrer, esse é um fato inevitável, e compartilhar a vida com alguém significa estar preparado para isso”.

“Você não está pronta para ser a companheira de alguém, e tá tudo bem! Se não quer ter que cuidar de alguém no futuro, não se case”, sugeriu outro.