Mulher se recusa a ser madrinha no casamento da irmã e causa confusão na família

Uma mulher se recusou a ser madrinha de casamento da própria irmã e causou uma grande briga na família. Enquanto ela tem motivos reais para se recusar, a família a está taxando de “egoísta” e “rancorosa”.

Para compartilhar sua situação dolorosa, a mulher decidiu fazer um post no Reddit, informa o The Mirror.

Na publicação, ela conta que durante seu relacionamento anterior, descobriu que estava sendo traída por seu ex-namorado. Não bastasse a traição, a terceira pessoa envolvida na relação era sua própria irmã, que está prestes a se casar com o homem.

“Eu tenho uma irmã mais velha, Lexi. Nós costumávamos ser próximas e éramos melhores amigas, mas 8 meses atrás eu descobri que meu namorado, Jonah, estava me traindo com minha própria irmã. Eles agora vão se casar em agosto”, conta a mulher.

Segundo seu relato, desde a triste descoberta ela cortou relações com a irmã e até se surpreendeu quando soube que Lexi esperava tê-la como uma das madrinhas no casamento.

Ela causou uma confusão na família

Ao contar sua história, ela explica que a irmã não só decidiu fazer o convite, como também presumiu que ela aceitaria. “Ela disse que já tinha comprado o vestido, mas eu fui firme e disse que iria decepcioná-la e que ela desperdiçou seu dinheiro comprando o vestido”.

“Disse que só por ela ter comprado não significaria que eu iria ao casamento dela e ela começou a chorar e me dizer que eu estava sendo insensível e rancorosa. Tentei dizer que sentia muito, mas ela não ouviu e desligou. Eu fiquei mal com isso”.

Além da situação envolvendo a irmã, ela também precisou lidar com seus pais, que também estão desapontados com sua decisão.

“Fui jantar na casa dos meus pais e não sabia que eles já estavam informados sobre minha escolha. No meio do jantar minha mãe diz: ‘você sabe que eles são felizes juntos e merecem ter o casamento que desejam. Lexi me contou o que aconteceu e você deveria ser madrinha dela. Faz tanto tempo e você não deveria se importar mais com isso’”, conta a jovem.

Tentando deixar seus motivos claros, ela explicou: “Ela pode até ser feliz, mas não vou participar de um casamento onde o cara que me traiu casa com minha irmã”.

Diante de sua afirmação, os pais tomaram uma atitude drástica e disseram a ela que caso não participe do casamento, não precisa se preocupar mais com sua família. Desde então, a jovem não tem mais contato com os pais e a irmã, e começou a se questionar se agiu certo em dizer que não.

Para os demais usuários da plataforma, ela agiu da única forma possível. “Sei que vai ser difícil de ouvir, mas você está melhor sem seus pais e sua irmã tóxicos em sua vida”.

“É preciso coragem para sugerir que você compareça ao casamento e ainda seja madrinha. Eles podem ter o casamento que quiserem, mas que seja sem você”, finalizou outro comentário.