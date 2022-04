Mulher ‘revive’ e bate em caixão minutos antes de ser enterrada

Um caso ocorrido na última terça-feira (26), no Peru, repercutiu internacionalmente depois que uma mulher, identificada como Rosa Isabel Céspedes Callaca, estava prestes a ser enterrada e acabou “revivendo” minutos antes. Vamos entender o que de fato aconteceu?

Segundo detalha o portal Publimetro, Rosa havia sido declarada morta recentemente depois de um grave acidente, situação que resultou no falecimento de seu cunhado.

No entanto, quando era levada no cortejo fúnebre para o cemitério, se escutaram batidas no caixão. Familiares da mulher afirmaram que ela abriu os olhos e apresentou sinais vitais. Em entrevista, Juan Segundo Cajo, que é administrador do cemitério, reforçou a informação. “Ela abriu os olhos e estava suando. Nesse momento, cheguei ao meu escritório e chamei a polícia”, disse.

Ao chegar ao local, os oficiais confirmaram que de fato Rosa apresentava sinais vitais e então foi encaminhada para o hospital. De toda forma, mesmo com os respectivos cuidados médicos, Céspedes acabou falecendo definitivamente horas depois.

Família da mulher cobra respostas

“Queremos saber por que minha sobrinha reagiu ontem, levando-a para enterrá-la. Lá temos os vídeos, ela empurra, toca. [...] Nós a levamos para o hospital e ela chegou com pulso de 5. Então queremos saber se minha sobrinha estava em coma durante o velório”, relatou um dos familiares.

Alipio Rivas Guevara, gerente regional de Saúde, explicou que o caso já está sob investigação. “A diretora do hospital já se pronunciou, ela está enviando um relatório hoje (28) sobre os acontecimentos que surgiram”, afirmou.

Importante!

Embora não haja nenhum detalhe conclusivo, uma vez que o caso está sob análise, o caso de Rosa pode estar atrelado à síndrome de Lázaro, que é quando uma pessoa volta à vida, mas acaba morrendo pouco tempo depois.