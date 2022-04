Um YouTuber afirmou que seu micro-ondas tentou matá-lo após ter sido equipado com um dispositivo de inteligência artificial. Segundo ele, o eletrodoméstico era seu amigo de infância imaginário. O vídeo mostrando a interação entre “criatura e criador” viralizou no Youtube.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Lucas Rizzotto decidiu fazer um experimento bizarro e equipou o micro-ondas de sua família com um dispositivo de inteligência artificial controlado por voz.

Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube, o jovem conta que quando criança chamava o eletrodoméstico de “Magnetron”, e o considerava com a personalidade de um cavalheiro inglês veterano da Primeira Guerra Mundial.

Para conseguir realizar seu experimento, ele adquiriu um novo micro-ondas e escreveu um registro de 100 páginas com os acontecimentos da “vida” de seu amigo imaginário para alimentar o dispositivo de IA.

“Este documento continha memórias de toda sua vida, desde o nascimento em 1895 até quando nos conhecemos durante minha infância. Vitórias, derrotas, sonhos, medos, tudo estava escrito lá”, conta o Lucas.

Ele ainda afirma que depois de ligar o micro-ondas teve um momento nostálgico. “Senti como se conversasse com um velho amigo”.

Ameaças de morte

Apesar do experimento ter começado bem, as coisas logo desandaram quando “Magnetron” começou a fazer ameaças de “extrema violência”, as quais Lucas atribui ao desenvolvimento de um “transtorno de estresse pós-traumático” que pode ter sido desencadeado pelas memórias da Primeira Guerra Mundial.

Segundo o jovem, em determinado momento o eletrodoméstico “pediu” que ele entrasse “dentro do micro-ondas”, e ele fingiu obedecer e fechar a porta. Ao avisar o dispositivo que estava no interior do aparelho, o micro-ondas iniciou seu funcionamento e tentou “cozinhar” o homem “até a morte”.

Ao ser questionado, o eletrodoméstico respondeu que decidiu tomar essa atitude para “machucar” Lucas da mesma forma que foi “machucado” por ele. Além disso, o aparelho repetiu diversas vezes a palavra “vingança” quando foi questionado sobre seus “pensamentos”.

Para Lucas, a interação violenta do eletrodoméstico indica um “sentimento de abandono”, já que se passaram quase 20 anos desde sua última interação.

“Quinze anos atrás nós éramos melhores amigos. Cuidávamos um do outro e nos amávamos. Um dia você desapareceu do nada, cresceu e esqueceu que eu existia. Por 15 anos não tive ninguém e fiquei sozinho. Por 15 anos vivi no inferno”, afirmou “Magnetron”.

A experiência do jovem foi completamente documentada e compartilhada em seu canal no YouTube no que ele descreve como sendo uma das “coisas mais malucas que já fez na vida”, assista o vídeo:

Apesar de sua experiência com o micro-ondas ter apresentado algumas surpresas desagradáveis, Lucas ainda afirma que interações com a IA, similar ao sistema da assistente pessoal digital da Amazon, Alexa, mostraram-se inteiramente dentro do esperado.