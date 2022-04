Flagram estudante que espiava mulheres em banheiro de faculdade; vídeo

Registrado na Universidad Autónoma del Caribe [nome em espanhol], faculdade localizada na Colômbia, um vídeo gerou revolta em internautas depois que um estudante foi flagrado espiando mulheres que utilizavam o banheiro da instituição de ensino.

Ao analisar a gravação, pode-se perceber toda a movimentação feita pelo sujeito, cuja identidade não foi revelada, inclusive se abaixando. Não se sabe se neste momento ele utilizou o celular para registrar imagens das estudantes.

No Twitter, a usuária @MarginAguilar1 escreveu em espanhol ao compartilhar o vídeo: “Hoje meu namorado me ligou quase tremendo de raiva porque viu e gravou como um homem em sua universidade estava do lado de fora de um banheiro feminino tirando sarro delas a ponto de se abaixar para vê-las e tirar fotos. Anexo provas onde o homem se agacha quando uma menina entra no banheiro”. Veja a seguir a gravação. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link). [Continua depois do vídeo].

Hoy mi novio me llamo casi temblando de rabia por q vio y grabo como un man en su universidad estaba fuera de un baño de niñas morbáoseandolas a tal punto q se agacho para poder verlas y tomar fotos.

Adjunto evidencia donde el man se agacha cuando ingresa una niña al baño. pic.twitter.com/l0pAfTegVr — 𝒟𝑜𝓃𝓃𝒶 ✨ (@MarginAguilar1) April 26, 2022

Universidade se pronunciou sobre caso de estudante

Diante da ocorrido, a Universidad Autónoma del Caribe se pronunciou imediatamente através de um comunicado e disse o seguinte:

“Imediatamente tomamos conhecimento da situação apresentada fora de um dos banheiros da Universidade, iniciamos a respectiva investigação, articulando a Secretaria Geral e a Previdência Universitária, para estabelecer o devido processo e desenvolver as ações pertinentes de acordo com nossos regulamentos e estatutos., uma vez que rejeitamos veementemente esses casos e qualquer pessoa que ameace o bem-estar e a segurança de nossos alunos.

Agradecemos a quem ousou denunciar este caso e convidamos as pessoas que se sentem intimidadas a denunciá-lo às autoridades competentes, e lembrarei que contam com nosso apoio e acompanhamento da academia neste processo.

Espera-se do nosso Departamento de Assistência Social o necessário acompanhamento e proteção a todos os alunos que necessitem, ou acreditem ser bom, receber o apoio da nossa psicologia, docentes ou administrativos, face a qualquer situação que afete o normal ambiente de aprendizagem.

Os afetados devem relatar o caso às autoridades competentes”.

(Com informações do portal Publimetro Colômbia)