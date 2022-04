Vídeo que mostra homem colocando a cabeça de uma cobra de grande porte na boca volta viralizar no mundo todo

Brincar com animais selvagens é uma ideia irresponsável e que pode causar acidentes e punições perante a lei. No entanto, um vídeo que mostra uma manobra nada correta com uma cobra voltou a se tornar viral.

Reprodução (Facebook)

Com comentários em diversas línguas, as imagens foram publicadas no Facebook e mostram um homem capturando uma cobra de grande porte. Logo, ele coloca a cabeça do animal na própria boca e choca quem estava presente.

Reprodução (Facebook)

As imagens foram gravadas no Brasil, mas o local não foi confirmado: Clique aqui para assistir!

Ele não foi o único, mas o outro ao brincar coma cobra se deu mal!

O caso relembra a gravação que se tornou viral no mundo todo em 2019. Na ocasião, uma cobra acabou dando um bote na língua de um jovem.

A cena foi filmada em Makassar, na Indonésia. Ela mostra a reação do réptil ao ser aproximado ao rosto de uma criança que o provoca.

Quando o menino mostra a língua para o animal, acaba recebendo um bote certeiro que parece ter sido bem doloroso. Amigos o ajudam a se desvencilhar do réptil, mas também zombam da situação.

A cobra do vídeo foi identificada como uma píton, um animal que não possui veneno. Mesmo assim, as presas afiadas podem causar feridas profundas e infecções.

Veja mais: Vídeo mostra uma das maiores cobras da Amazônia

É importante recordar que segundo a Lei 9.605/1998 em seu artigo 29 é crime: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

Os Bombeiros também informaram para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, que nunca se deve tentar capturar uma cobra. A sugestão é ligar para os Bombeiros (193) e, em caso de picada, é recomendado filmar o animal, dando um zoom, aproximando ao máximo, principalmente da cabeça, para que se possa identificar a espécie da cobra.