Mulher entra em desespero quando o marido afirma que vai se mudar com ou sem ela

Uma mulher entrou em completo desespero quando seu marido ameaçou se mudar para a Austrália com ou sem ela e o filho de 1 ano do casal. Segundo ela, o homem afirma que isso é “algo que ele tem que fazer”, independente da decisão dela em ficar ou acompanhá-lo.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou apoio no fórum Mumsnet após receber o ultimato do marido referente à mudança.

Perdida, ela conta que o homem a deixou de coração partido ao abandonar todo o pensamento lógico e afirmar que irá se mudar para a Austrália independentemente da esposa e do filho, de apena 1 ano, irem com ele.

Na postagem, intitulada como: “Meu marido diz que está se mudando para a Austrália - Me ajudem!”, a mulher conta detalhes da situação que levaram ao ultimato do marido.

“Estamos juntos há mais de 10 anos. Ele não se importa com nossas famílias e diz amar nossa ‘pequena e exclusiva família’, que somos eu, ele e nosso filho de 1 ano. Ele diz que quer se mudar por causa do estilo de vida e está falando sério quando diz que vai sem nós se for preciso”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Em seu relato, ela conta que vem tentando fazer o marido mudar de ideia ao longo do último ano, mas não obteve sucesso.

“Nós moramos perto de nossas duas famílias. Não disse a ele que não iria para a Austrália, mas ele sabe que eu prefiro não ir. Acho que minha relutância está ainda maior por ele afirmar que vai de qualquer forma”, explica.

A postagem da mãe foi rapidamente inundada por diversos comentários criticando a postura do homem: “Ele não ama vocês se pensa em deixá-los do outro lado do mundo sem ter uma razão forte. Eu aproveitaria e me divorciaria agora se fosse você”.

“Para ser honesta, eu diria a ele para ir agora (se você realmente não quiser ir), pois será muito mais fácil para seu filho na idade que ele tem agora. Uma criança um pouco mais velha, não vai conseguir entender o fato de ter ‘sido abandonada’ por conta do estilo de vida de um outro país”, disse outra pessoa.

A mulher ainda explicou algumas dúvidas dos usuários do fórum. Segundo ela, o marido quer se mudar para conseguir “estabelecer uma carreira” na Austrália em até 5 anos e que, apesar de dizer que os ama todos os dias, afirma que seu desejo de morar lá é “forte” e que ele se sentirá “frustrado e miserável” se ficar.

Ainda assim, a opinião da maioria dos usuários não mudou: “Ele deixa claro quais são as prioridades, e não são você e seu filho. Você é descartável para ele. Corte a relação agora e minimize suas perdas”.