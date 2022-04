Mulher é criticada após postar fotos de sua roupa para comparecer a um casamento

Uma mulher está sendo extremamente criticada após compartilhar com a família e alguns amigos o modelo de vestido que pretende utilizar para ir ao casamento de uma amiga. Segundo ela, os noivos aprovaram a roupa, mas os demais são totalmente contra.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, as mulher conta que seguiu as solicitações da noiva ao escolher o modelo e se animou ao encontrar um vestido “ideal” em uma promoção na internet.

Em um post no fórum Mumsnet, ela conta que não tinha ideia sobre o que usar em um casamento visto que sempre foi madrinha ou a própria noiva da ocasião.

“Estou indo para um casamento nos próximos dias. Vi um vestido lindo, mostrei para os noivos que aprovaram e decidi comprá-lo. Ele chegou e eu ainda o adoro”, explica.

“Após mandar fotos do vestido para minha mãe ela me retornou diversas mensagens falando que não gosta do modelo para ser usado em um casamento, mas ela não explicou o motivo”, afirma a mulher.

Os usuários pareceram concordar com a mãe da mulher

Ao contar sua história, a mulher compartilhou uma imagem do vestido cor-de-rosa, escolhido por ela. “Estou quebrando algum tipo de etiqueta ao usar esse vestido?”, questionou.

“Na maior parte dos casamentos que fui eu era madrinha ou a própria noiva. Não tenho a menor ideia do que vestir como sendo uma convidada normal. Lembro de ter usado um vestido de bolinhas vermelhas em um casamento há muitos anos. Não sei se isso quebraria alguma regra de etiqueta”, afirma a mulher.

Desde o momento da postagem ao menos 400 pessoas comentaram a publicação, sendo que muitos concordam que o vestido não é adequado para a ocasião.

“É muito informal. Onde será o casamento? Se for em uma igreja você deverá cobrir os ombros”, afirmou uma pessoa.

“É um vestido bonito, mas é mais adequado para férias na praia do que para uma ocasião formal”, finalizou outra.