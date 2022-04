Homem casado com oito mulheres revela biotipo que deseja para a próxima

Polígamo casado com oito quer mais duas mulheres Instagram (Reprodução)

O modelo e influenciador Arturo Medeiros, conhecido como Arthur O Urso, vem ganhando destaque nas redes sociais e no OnlyFans por ser casado com oito mulheres. Adepto do poliamor, ele não quer parar por aí. Disse, recentemente, que deseja mais duas esposas e já anunciou o biotipo da próxima: uma gordinha.

Arthur O Urso já revelou que a procura tem sido intensa e que tem recebido mensagens de várias mulheres nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal “O Povo”, o modelo explicou por que está em busca de um biotipo específico. “Estou sendo cauteloso nessa busca, e o que me faz falta nesse momento é uma [mulher] gordinha. Eu gosto muito e atualmente estou com uma linha de padrão mais atlética, então acredito que a próxima escolha será uma gordinha para me suprir essa falta.”

Separação recente

Arthur O Urso tinha nove parceiras, mas se separou de uma delas - Agatha - há pouco tempo.

A moça deixou a relação porque queria que o modelo fosse somente dela. Entretanto, o rapaz afirmou que é preciso compartilhar e ficou triste com a decisão da ex.

“Ela disse que estava sentindo falta de um relacionamento monogâmico. Minhas outras espoas acharam que a atitude dela estava errada e ela aceitou o casamento por aventura, não por sentimentos reais”, contou ao Daily Star.

Arthur é casado originalmente com Luana Kazaki. O casal também é adepto ao swing.

Ele é pai de uma menina, mas já adiantou que quer mais filhos dentro de seus relacionamentos poliamorosos - com cada uma das esposas.

