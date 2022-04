Garota de 16 anos é elogiada após se revoltar com atitude inesperada da mãe: “Nunca gostei de você como mãe”

Apesar de o Dia das Mães se aproximar, nem todo mundo possui uma relação de harmonia com a figura a ser homenageada. Nesta quarta-feira (27), uma jovem de 16 anos relatou um episódio desagradável em que passou com a mãe dentro de casa.

No relato feito na plataforma Reddit, a usuária de nome “Iama Luna-tic” fez um desabafo em uma das seções do fórum.

“Acho que meus pais estão passando por um divórcio agora, não tem sido nada além de gritar e gritar e acusar e chorar. Todas as nossas fotos de família estão no chão ou se foram”, iniciou o desabafo.

“Meu irmão mais velho estava dormindo durante toda a gritaria e foi muito chato para me ajudar a cuidar do meu irmãozinho (que está doente) e meu irmãozinho começou a hiperventilar. Eu entrei em pânico e fui até minha mãe e pedi que ela viesse para cima e ver o que está errado. Ela disse: ‘Eu não quero nada com você. Nada. Vá para o seu pai, deixe-o lidar com vocês. Parece que ele só quer que seus filhos me façam parecer a pessoa ruim da história, f*da-se.’”

Naquele momento, a menina ligou para o pai para buscar seu irmão que estava doente e levá-lo ao hospital. Após a chegada de seu pai, ele levou consigo os dois meninos e a adolescente ficou em casa junto com a mãe.

O diálogo inesperado

Ao ficarem a sós, a adolescente estava conversando com sua mãe e comentou sobre uma aula de equitação que ela teria e se a mulher poderia levá-la. A mãe disse à menina que não queria nada com ela.

Quando a jovem sugeriu ligar para o irmão de sua mãe – o tio –, a mulher a impediu: “Não, você não tem nada a ver com minha família neste momento”.

A menina respondeu o seguinte: “Sou sua família. Sou literalmente sua filha. O que, então você não é minha mãe?” A mãe rebateu em seguida: “Não. Eu não sou.”

“Naquele momento eu estava chateada porque ela NUNCA ouviu uma palavra do que eu disse, ela nunca foi uma boa mãe toda a minha vida (nem meu pai também, ambos são iguais, exceto que ele nunca está em casa)”, escreveu a adolescente.

“Estou feliz. Eu nunca gostei de você como minha mãe, de qualquer maneira. Se você se divorciar, eu vou ficar com meus avós, eu nunca pensei em você”, disse a menina à sua mãe.

Após alguns minutos, a garota relatou ter ouvido sua mãe chorar e se sentiu mal. Quando voltou para se desculpar, a mulher disparou: “Saia. Eu não quero nada com você”

A jovem comentou que seus pais conversaram posteriormente e a família entrou em colapso. Sem saber o que fazer, a garota escreveu que voltou a fumar por conta do estresse que passou.

A jovem é elogiada por sua atitude

Na seção de comentários, diversos internautas deram apoio moral à jovem.

“Sua mãe tinha isso vindo com o que ela estava dizendo a você. Eu entendo que o divórcio é difícil e ela é emotiva, mas isso não é desculpa para o que ela disse a você, ou para ignorá-lo quando seu irmão estava doente”, comentou um dos redditors.

“Você também não tem do que se desculpar, foi ela quem começou isso dizendo que não era sua mãe. Você acabou de concordar. Talvez isso dê a ela a realidade de que ela precisa. Você é a criança aqui, ela é a adulta, cabe a ela agir como uma”, registrou outro usuário da plataforma.

Os comentários estão repletos de apoio à adolescente, com comentários desejando que a situação em sua família melhore.