Fome de democracia: Burger King dá desconto a quem apresentar título de eleitor

A rede de fast food Burguer King (BK) oferece até amanhã lanches e sobremesas com valor promocional de R$ 6 aos clientes que apresentarem título de eleitor nos balcões da loja.

Com o nome “Fome de Democracia”, a campanha pretende fortalecer a discussão sobre a importância do voto e incentivar jovens entre 16 e 17 anos a tirarem seus títulos de eleitor.

Entre os itens com desconto na campanha do Burguer King estão batata média, onion rings média, sanduíches Rodeio e Chicken Jr. e as sobremesas BK Mix Brownie ou Ovomaltine.

A campanha vale para as lojas próprias da marca em todo o Brasil. As franquias não fazem parte da promoção.

Em marco deste ano o BK se juntou ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em uma ação para levar os jovens as tirarem seus títulos de eleitor. A ação contou com a participação da cantora Anitta, da exBBB Juliette Freire e do humorista Whindersson Nunes. A mensagem da campanha era “se você gosta de votar em reality, então por que não quer votar nas eleições?”.

Não é a primeira vez que a marca se engaja na campanha pelo voto. Em 2018, a marca lançou uma campanha sobre a importância do voto com o “Whopper em Branco”, onde a campanha criou uma urna fictícia que entregava um lanche somente com cebola e maionese para quem votasse em branco. Com o lanche, vinha a mensagem: “quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado”