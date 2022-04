Ex-morador de rua Givaldo Alves é filmado dirigindo Porsche no Rio

Mais uma vez o ex-morador de rua Givaldo Alves voltou às manchetes dos sites, desta vez ao ser filmado dirigindo uma Porsche vermelha conversível pelo Rio de Janeiro.

Nas imagens postadas em seu Instagram, o ex-morador passa tranquilamente no volante do carro importado em um final de tarde na Barra da Tijuca. Em seu post, ele escreve: “Algumas vezes, coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das melhores coisas que poderíamos viver. Só não desista meu amigo, talvez o que você está passando aí deve ser algo triste, porém existem pessoas que estão contando com você, se inspirando na tua garra! Não desista irmão. Jamais nem que vire morador de rua”

Em outra postagem, essa no TikTok, Givaldo aparece lendo o jornal O Globo, da qual ele foi manchete. A entrevista que ele deu ao jornal usa como título uma de suas frases: “Não conseguem aceitar que um mendigo possa viver assim”

Depois que o vídeo onde ele faz sexo com uma mulher dentro de um carro em Planaltina, o ex-morador de rua virou celebridade é e visto em festas com famosos e dirigindo carrões. No Carnaval, ele esteve na Marquês de Sapucaí onde tirou fotos com famosos, entre eles o diretor do BBB, Boninho.

LEIA TAMBÉM: Crime macabro: pai mata mulher, filho, mãe e sogra e se suicida em Porto Alegre

SANDRA MARA FALA PELA PRIMEIRA VEZ

A mulher flagrada com morador de rua pelo marido em Planaltina, Sandra Mara, usou suas redes sociais pela primeira vez para falar sobre o assunto polêmico.

Ela disse em sua postagem que foi humilhada em rede nacional e virou motivo de chacota após o vídeo viralizar nas redes sociais. Sandra disse que teve um surto psicótico e não escolheu ter sua vida exposta, e por isso se sentia profundamente “dilacerada” com o ocorrido.