“Era minha filha ou ele”, diz mãe que matou pitbull para salvar sua bebê de 1 ano

Jamie Morales, mãe de uma criança de apenas 1 ano, revelou recentemente a dura decisão que precisou tomar para salvar a filha do ataque de um cachorro da raça pitbull. O caso aconteceu nos Estados Unidos.

De acordo com informações do portal Publimetro, a avó da criança estava em sua casa quando ouviu gritos vindo da cozinha e então rapidamente foi averiguar o que havia acontecido.

Atenção: a partir deste ponto, este texto pode conter detalhes sobre ações violentas. Recomendamos precaução.

Em entrevista, a mulher relatou que elas tentaram de todas as formas abrir a boca do cachorro, que estava travada na perna da pequena Ruby Ann Cervantes, porém, como não tiveram sucesso em nenhuma das tentativas, ela usou uma faca e atingiu o animal reiteradamente, o que causou a sua morte.

“Era minha filha ou ele, então escolhi minha filha. Eu fiz o que tinha que fazer para protegê-la. Porque ele não soltava minha filha, então eu tinha que fazer isso, me faz sentir mal, mas eu tinha que fazer” — Disse à mulher em sua declaração

Mãe salva filha de ataque de pitbull Reprodução

Resultado do ataque

Devido à intensidade do ataque do cachorro, Ruby precisou ser levada ao hospital, local em que detectaram fraturas no ombro esquerdo e no quadril, além de múltiplas feridas na perna. Ela passou por cirurgia e está internada na UTI.

Ambas as mulheres que salvaram a criança também ficaram feridas e receberam atendimento.

Segundo informações, os animais estavam com a família desde que eram filhotes e em nenhum momento anterior apresentaram comportamento agressivo. O segundo animal foi levado pelo centro de controle e as autoridades afirmaram que o “colocaria para dormir”.

