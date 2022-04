“A tela é horrível”: Jovem detona cinema e acaba descobrindo que tem problema de visão

Uma das grandes vantagens hoje em dia é poder qualificar locais para que as demais pessoas conheçam qual a sua experiência em determinado espaço, certo? Mas, e quando esse review é equivocado e na verdade aconteceu por outro motivo? Para quem está curioso, esta foi uma situação compartilhada nas redes em que a avaliação feita por um jovem resultou ser outra coisa. Vamos entender melhor?

Há dois anos, uma pessoa escreveu no Google uma avaliação para uma sala de cinema do shopping Nueva Condomina de Churra, localizado na cidade de Murcia, na Espanha, e em sua mensagem criticou a qualidade no serviço ofertado principalmente com relação à imagem.

“A qualidade da tela é péssima, brilho muito baixo e mesmo em cenas escuras você vê linhas de luz... Horrível. Não é a primeira vez que me acontece neste cinema”, escreveu a pessoa em sua mensagem. Ela ainda classificou o local com uma estrela.

No entanto! 👀👀👀

Dois anos depois a mesma pessoa alterou a sua avaliação, colocando agora 5 estrelas e revelando que sua classificação havia sido equivocada. Vejamos a seguir o que ela escreveu:

“Algum tempo depois descobri que tinha miopia e astigmatismo. Desculpe, o cinema está bem” — Relatou a pessoa, cuja identidade não foi revelada.

Por fim, o caso foi parar no Twitter, com a publicação da usuária @elly_elli que diz: “Hoje um paciente que coloquei óculos recentemente me manda isso…”. Confira a seguir. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Hoy un paciente al que puse gafas hace poco me manda esto… pic.twitter.com/FjoZ4Yj5R1 — Elísabeth (@elly_elli) April 25, 2022

