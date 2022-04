Vídeo mostra uma das maiores cobras da Amazônia encontrada dentro de um carro

Uma das maiores cobras do mundo foi encontrada dentro de um carro em uma loja de Salvador, na última sexta-feira (22).

O animal foi retirado entre o motor e a caixa de marcha em uma oficina mecânica pelo Grupo Especial de Proteção Ambiental (Gepa) da Guarda Civil Municipal (GCM), segundo o G1.

O animal é da espécie jiboia (Boa constrictor) e foi descoberto no capô do carro pelo dono do veículo. Ela media 2,5 metros e pesava 15 quilos e não apresentava nenhum tipo de ferimento, mas estava muito assustada.

Por isso, o animal foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para posteriormente, ser devolvido para a natureza.

Veja as imagens:

A jiboia está entre as cinco maiores cobras da Amazônia brasileira, dividindo espaço com a sucuri, papa-pinto, surucucu e salamanta.

A jiboia é uma cobra que não é venenosa e pode chegar a ultrapassar 4,5. Assim como a sucuri, também conhecida como anaconda, a usa a constrição para matar a presa, apertando-a até causar uma parada circulatória.

Ela não é uma cobra que não é venenosa e se alimenta de lagartos, pássaros e mamíferos, preferencialmente os adultos, e também pode ser atraída por ratos ou aves domésticas.

Assim como qualquer outro animal selvagem, seu modo de defesa pode assustar, pois ela retrai a cabeça e o pescoço para dar um bote potente, em forma de S e reproduz assobios longos e altos, chamados de “o bafo da jiboia”.

Este ano, um vídeo mostrou um encontro surpreendente com uma jiboia na praia do Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a cobra foi encontrada devorando uma gaivota, mas acaba caindo do topo de uma pedra quase na cabeça de quem está curtindo a praia.

O biólogo Henrique, famoso no YouTube como o “Biólogo das Cobras”, comentou as imagens e falou sobre o animal.

“Jiboia existe até em ambiente urbano. Não é incomum alguém flagrar uma jiboia morando em um parque urbano ou algo parecido. E elas se viram. Não comem só gaivota, comem também rato de esgoto se der mole, come até um pombinho e se tu der mole, pode ser o seu gatinho que vai virar janta”, alertou.

Confira o vídeo que mostra a jiboia “desajeitada” devorando uma gaivota na praia: