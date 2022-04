Sogra obriga nora a comparecer a um casamento poucos dias após dar à luz

Uma mulher está passando por sérios problemas com a família de seu companheiro após ser forçada a comparecer a um casamento apenas alguns dias depois de dar à luz.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher que descobriu a gravidez alguns meses após receber o convite para o casamento do tio de seu companheiro.

Por dar à luz poucos dias antes da celebração, ela acreditou ter motivos razoáveis para não comparecer ao evento já que o bebê terá pouco tempo de vida e ela ainda estará se recuperando do parto. No entanto, a família de seu companheiro não pensa da mesma forma.

Em seu relato, realizado no Reddit, ela conta que é amiga do namorado há mais de 10 anos, mas somente há 1 ano e meio eles iniciaram um relacionamento sério.

Por conta da pandemia, e escolha dos familiares de seu companheiro, ela não foi apresentada a maior parte da família do rapaz, conhecendo somente sua sogra que não apoia o relacionamento dos dois.

A sogra exige a presença dela no casamento

Na publicação a mulher explica: “Estou grávida de 38 semanas e minha sogra diz que mesmo assim pagou nosso jantar para irmos ao casamento. Eu disse a ela que foi uma atitude legal da parte dela, mas que não acho que seja uma boa ideia e expliquei meus motivos para pensar desta forma”.

“Ela me disse que estou sendo injusta ao privar meu bebê de conhecer a família do pai simplesmente porque eu não quero ir ao casamento”, conta.

Para ter certeza de informar a sogra que ela não está tomando uma decisão baseada em ser a família de seu companheiro, ela ainda tentou argumentar que teria o mesmo posicionamento caso o casamento fosse de algum membro de sua família.

“Participamos de muitas reuniões em família por parte da minha família. Nós somos muito próximos uns dos outros e eles nunca pensaram duas vezes antes de nos visitar ou nos convidar. Eu não conheci mais ninguém da família dele porque ninguém se interessou em nos conhecer”, relata a mulher.

Ela ainda afirmou não achar justo a sogra a obrigar a apresentar o bebê em uma ocasião como essa sendo que ele terá poucos dias de vida. “Teremos outras ocasiões e eles sempre podem vir até aqui”.

Para os usuários do Reddit, ela está correta em sua decisão: “Um bebê não é um adereço para a vovó usar e exibir em um casamento”, comentou um usuário da plataforma.

" Eu garanto que você não vai querer ir. Meu ex marido arrastou a mim e ao nosso filho de 8 dias para a Disney. Passei o dia me sentindo miserável no espaço reservado para mães lactantes”, finalizou outra.