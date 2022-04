Professora confisca celular de aluna por 1 semana e o utiliza como se fosse seu

Uma mãe ficou completamente enfurecida ao descobrir que a professora de sua filha confiscou o celular da menina e tentou utilizá-lo como se fosse dela por 1 semana, chegando até mesmo a quebrar a tela do aparelho neste período.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mãe da estudante foi até o Reddit para contar sobre a situação.

Em sua postagem ela explica: “Minha tem 15 anos, a chamaremos de Hannah. Na semana passada eu a busquei na escola e ela me contou que uma de suas professoras, a Sra. K, pegou seu celular durante a aula e disse que iria mantê-lo com ela durante a aula. No entanto, minha filha disse que a professora ainda não tinha devolvido o aparelho mesmo após o fim da aula”.

“Nos dias seguintes, quando eu perguntei novamente sobre o aparelho, ela disse que a professora se recusava a devolvê-lo. Eu então enviei um e-mail a ela perguntando quando poderíamos pegar o telefone já que minha filha iria trabalhar no final de semana e precisaria do aparelho para me dar notícias. A Sra. K não respondeu”.

Segundo o relato, uma semana se passou e a professora não deu notícias sobre o aparelho e se recusa a responder qualquer questionamento ou contato da aluna e de sua mãe.

“Quando Hannah entrou no carro e ainda estava sem o celular eu perdi a paciência e entrei na escola. Encontrei a Sra. K do lado de fora da sala de aula e disse que queria o telefone de volta na mesma hora”.

Ela se surpreendeu ao recuperar o aparelho

A mãe conta que diante da solicitação a professora insistiu que a aluna não deve utilizar o celular durante as aulas, fato que a mãe concorda, mas ainda assim não achou ser justificativa para ela ficar em posse do aparelho por mais de 1 semana, incluindo nos períodos fora da escola.

“Eu fiz uma cena. Alunos e professores olharam e ela acabou cedendo e disse que pegaria o telefone em seu escritório. Ela voltou pouco tempo depois e eu me senti tão idiota em não ter checado o aparelho na hora. Simplesmente o coloquei na bolsa e não entreguei a ela até que suas tarefas estivessem feitas”, relata a mãe.

“Quando ela terminou e recuperou o aparelho, voltou para mim em pânico. A tela estava quebrada e uma segunda conta foi utilizada em seu aparelho, sendo no nome completo da Sra. K e com seu avatar”.

Leia também: Sogra obriga nora a comparecer a um casamento poucos dias após dar à luz

Segundo a mãe da aluna, a professora aparentemente mesclou seus dados com o aparelho sem saber o que estava fazendo. “Peguei novamente o celular e fiquei com medo de deixar minha filha usar porque estou preocupada que a professora tenha acesso aos dados dela. Enviei um e-mail exigindo uma explicação e ainda não tive resposta”.

Ela agora pretende seguir com uma denúncia contra a professora e pedir a ela para pagar por uma nova tela para o aparelho, mas ela teme causar mais problemas para a filha.

Para os usuários do Reddit, a situação foi claramente abusiva e passível de denúncia. “DENUNCIA! O professor reteve o aparelho por 1 semana, danificou e utilizou o celular que não era dele além de se recusar a entregar o aparelho”.

“Depois de uma semana ela certamente precisou carregar o aparelho, não foi um acidente ou confusão, foi pensado por ela”, afirmou outra pessoa.