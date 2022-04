Navio é localizado após 1 século do naufrágio

Restos de um navio de guerra foram localizados pela primeira vez após mais de 100 anos da data de seu naufrágio. Os destroços, da época da Primeira Guerra Mundial, pertencem a embarcação HMS Jason.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o navio teria atingido uma mina alemã nas proximidades da ilha escocesa de Coll antes de afundar matando todos os 25 marinheiros a bordo.

Por anos a localização exata do naufrágio foi listada em cartas náuticas, mas em 2011 uma pesquisa realizada na região não encontrou vestígios da embarcação fazendo com que a informação fosse retirada dos registros oficiais.

Após anos de pesquisa, o naufrágio foi finalmente localizado e identificado. Kevin Heath, líder do projeto responsável pela descoberta declarou: “O naufrágio era conhecido nos círculos de mergulho e naufrágios da Escócia há muito tempo. Foi um daqueles mistérios que sabíamos que estava lá, mas não o encontrávamos. Eu pensei em dar uma olhada, e consegui”.

Para localizar a embarcação, Heath utilizou um sonar de varredura lateral que identificou o naufrágio a 600 metros de onde ele originalmente foi listado.

A confirmação foi realizada posteriormente, em 12 de abril, pela tripulação da SULA Diving. A tenente Jen Smith, da Marinha Real, foi parte integrante da equipe de mergulho que confirmou a identificação do navio.

Descoberta emocionante

Para a tenente, a confirmação da identidade da embarcação foi algo “extremamente comovente”. “Houve entusiasmo ao encontrar os destroços, mas ele foi rapidamente atenuado quando nos recordamos que ele é o túmulo de guerra de 25 homens que perderam suas vidas aqui”.

“É comovente pensar que ninguém viu o navio desde seu naufrágio há 105 anos. As famílias sabiam o destino da embarcação, mas agora eles saberão onde ele está e isso pode levar a um desfecho”, afirma a tenente Smith.

Além da identificação de características condizentes com o navio, ainda existem vestígios da causa de seu naufrágio. Segundo Heath, o navio está “muito quebrado” por estar no mesmo local por tanto tempo. “Ele está na vertical e tem uma ligeira inclinação. Bem na região do canhão dianteiro há uma grande fenda onde não localizamos destroços, indicando que foi o local do impacto com a mina”.

Após a identificação oficial do naufrágio os próximos passos são garantir que ele seja protegido por lei como um túmulo oficial de guerra. “Documentar o navio e poder mostrar às pessoas como ele é hoje é algo importante para mim. As sepulturas de guerra navais são frequentemente esquecidas pois é difícil se lembrar do que não podemos ver”, afirma a tenente Smith.

A história do navio bem como imagens atualizadas do naufrágio pode ser vista em um site memorial dedicado à embarcações de guerra.