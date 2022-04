Mulher se casa com a gata para evitar ter que doar sua companheira felina

Deborah Hodfge, de 49 anos, se casou com sua gata de estimação, India, para evitar que o dono do apartamento alugado por ela a obrigue a doar sua companheira felina.

Conforme uma publicação realizada pelo The Mirror, a mulher conta que já foi obrigada a doar outros três gatos depois que os proprietários das casas anteriores decidiram que não queriam mais animais de estimação no local.

Agora, com medo de ser forçada a doar a gata India, de 5 anos, a mulher decidiu tomar medias extremas e se casou no civil com a gatinha.

A celebração foi realizada por um amigo de Deborah que é habilitado para realizar casamentos. Durante a comemoração, amigos e parentes da mulher assistiram enquanto a tutora jurava proteger sua gata e a gata miava em resposta.

Ela agora espera conseguir se proteger legalmente caso seus novos senhorios se mostrem contra a presença da gata na casa alugada por ela. “Não tinha nada a perder e tudo a ganhar, então me casei com minha gata!”, afirma.

“Reafirmei minha intenção de nunca me separar dela. Não posso ficar sem a India! Ela é a coisa mais importante para mim depois dos meus filhos. Ao me casar com ela quero mostrar aos proprietários que somos um pacote e não podemos nos separar pois ela é tão importante para mim quanto meus filhos”.

“Prefiro viver nas ruas do que ficar sem ela”

Em seu relato, Deborah conta que na casa anterior foi forçada a abrir mão de seus dois cães, Siri e Starshine, depois que o senhorio ameaçou despejá-la se não “se livrasse” dos animais.

Após se mudar, ela novamente precisou lidar com um senhorio que não foi muito amigável e a orientou a abrir mão de seu gato Jamal para evitar ser despejada.

“Isso partiu meu coração. Animais de estimação são parte de uma família e isso foi devastador e não quero ter que dizer adeus a eles novamente”.

Em 2017 a família deu as boas-vindas à India, que sofreu um grave acidente em 2020 e precisou amputar uma de suas patas. Diante da possibilidade de passar por uma nova mudança ela decidiu se precaver para evitar uma nova separação de seus animais de estimação.

“Embora para alguns isso seja estúpido, eu quero mostrar fisicamente que eu estou falando sério quando digo que não vou abandoná-la. Meus amigos acham que eu enlouqueci, mas nós tivemos um dia lindo. Recitei meus votos afirmando que nenhum ser humano vai me separar da India”, afirma.