Mulher é criticada pelos sogros após preparar um jantar ‘inadequado’ para eles

Uma mulher foi duramente criticada pelos sogros por “servir comida inapropriada” durante uma visita deles em sua casa. Segundo ela, que deu à luz há quatro semanas, a visita dos sogros foi uma exceção uma vez que eles insistiram em ir até lá para conhecer o neto.

Em uma publicação feita pelo The Mirror, a mulher relata que não queria receber visitas no momento, dado a data recente de seu parto.

Postando no Reddit a mulher conta que o marido foi completamente contra a possibilidade deles pedirem comida durante o jantar, mesmo sabendo que ela estava cansada por conta da atenção exigida pela criança.

Segundo o homem, qualquer coisa que ela preparasse estaria bom, desde que fosse algo caseiro e feito por ela.

Pensando em algo rápido e prático, que a não a deixasse ainda mais cansada, ela optou por preparar um prato de macarrão com queijo e acreditou que seria bom o suficiente para todos. No entanto, quando os sogros descobriram o cardápio do jantar, a reação foi completamente diferente do esperado.

“Refeição inadequada”

Diante da reação de seus sogros, a mulher perguntou qual era o problema com a refeição, ao que sua sogra respondeu que não achava uma “refeição adequada para receber visitas em casa”.

“Eu fiquei indignada e os questionei com um ‘quem disse que eu os convidei?’, fato que minha sogra interpretou como se eu não os quisesse lá”, afirma a mulher.

“O marido dela, meu sogro, afirmou que eles foram até lá para ver o bebê depois de eu tê-los impedido de conhecer o neto durante um mês inteiro. Ele disse que os fiz perder 1 mês da vida do bebê”, conta.

Segundo ela, a família teve uma discussão e seus sogros foram embora. “Para meu marido, servir macarrão com queijo para seus pais foi mais ofensivo do que não servir nada. Eu disse a ele que estava exausta para cozinhar seus ‘pratos tradicionais’ que fui forçada a aprender”.

“Ele se ofendeu e disse que eu estava desrespeitando sua família e sua cultura. Entrei para o quarto com meu filho e meu marido passou 1 hora no telefone com a família dele. Ele agora se recusa a falar comigo e a comer minha comida”, explica a mulher que ainda diz entender parcialmente a situação.

“Sei que algumas pessoas podem se ofender com isso, especialmente a família dele, mas eu estava tentando fazer uma refeição caseira rápida como ele pediu. Não tem nada de errado em um macarrão com queijo”.

Para os demais usuários do Reddit o comportamento dos sogros da mulher é que foi inaceitável. “Isso não é questão de cultura!”, afirmou um usuário.

“Se eles fossem tão ‘tradicionais’, deveriam ter aparecido com a comida e se oferecido para limpar a casa e lavar a roupa”, afirmou outro.