Mulher descobre vídeo publicado no OnlyFans sem seu consentimento

Uma TikToker norte-americana teve um momento de surpresa e terror quando descobriu que sua depiladora compartilhou um vídeo dela do momento da depilação na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Em sua conta no TikTok, a usuária @awkwardddblackkkgirlll contou sua experiência em um post que já foi deletado, mas que alcançou mais de 70 mil visualizações, segundo o jornal britânico The Sun.

“Ok, isso é sobre a garota que postou minhas ‘gostosuras’ (uma maneira de chamar suas partes íntimas) em sua página do OF (OnlyFans), enquanto estava me depilando”, disse ela no vídeo que viralizou.

A mulher disse que a depiladora não pediu sua permissão e que só percebeu o que havia acontecido quando viu um trecho de um vídeo no Instagram. Ela teria ficado impressionada com o fato do vídeo mostrar uma mulher com as mesmas tatuagens que as suas. Então ela confrontou a depiladora e perguntou se era ela no vídeo

A TikToker disse que, ao falar com a depiladora, esta disse: “Oh Deus, sim, eu sinto muito. Eu pretendia ligar para você e perguntar se eu poderia enviar o vídeo”.

“Então eu disse, quando você ia perguntar? Ainda está lá! Eu paguei os 11 dólares no OnlyFans para ver se era eu realmente. Ela publicou o vídeo da parte em que eu me deito para a depilação da minha região íntima, até a parte em que ela me coloca na posição de borboleta e tudo mais”, disse a TikToker.A depiladora se recusou a retirar o vídeo e ofereceu à mulher $ 150 dólares se ele o esquecesse o caso. Ao que @awkwardddblackkkgirlll disse não.

O perfil da depiladora no OnlyFans tem cerca de 488 seguidores e a TikToker ameaçou processá-la se ela não retirasse o vídeo da plataforma. Até o momento, de acordo com informações do The Sun, o vídeo ainda não foi retirado do OnlyFans.