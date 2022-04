Jovem recebe apoio por não querer convidar irmã autista para sua mostra de arte

Uma jovem de 18 anos relatou um episódio no Reddit nesta segunda-feira (25), no qual se questionou por atitude em relação à irmã autista. A moça entrou para uma prestigiosa exposição de arte que a deixou empolgada. Contudo, não contou para sua família, pois não queria que sua irmã comparecesse.

“Minha irmã é autista. Ela é muito inteligente – ela foi para uma escola da Ivy League –, mas não se dá bem com dicas sociais. Normalmente, isso a leva a me menosprezar e ser má. Meus pais sempre me dizem para superar isso, e como ela é autista, não pode evitar”, escreveu a jovem.

De acordo com o relato na rede social, a moça afirmou que sua família não entende, pois a irmã sempre pegou mais pesado com ela ao dizer as coisas que a colocavam para baixo. “Toda vez que algo bom acontece comigo, ela meio que caga em mim e nunca, nunca pede desculpas”, disse.

A descoberta da mostra de arte

A jovem contou que mesmo guardando segredo, seus pais descobriram sobre a mostra de arte e ficaram bravos por ela não ter contado antes. Eles disseram a ela que iriam à inauguração com sua irmã, ela querendo ou não. A moça relatou que implorou para que eles não a levassem.

“Eu trabalhei muito, muito duro para isso e desde que ela pensa que minhas pinturas são bobas em primeiro lugar, eu sei que ela vai tentar me derrubar na frente de meus amigos e professores.”, desabafou.

Segundo a moça, sua irmã descobriu o ocorrido e começou a gritar com ela, chamando-a de “idiota” por não a deixar comparecer à mostra de arte. A jovem revelou querer ter uma noite feliz e comemorar a conquista, mas está triste porque sua família se chateou com ela.

“Minha irmã me insulta o tempo todo e eu não a convidei para minha mostra de arte por causa disso, mas minha família acha que sou um idiota por não fazer isso”, finalizou.

Apoio nas redes sociais

Diversas pessoas comentaram no post da jovem, oferecendo apoio a ela. Alguns comentários pontuaram o fato de sua irmã ser uma pessoa que pratica bullying, independentemente de ser autista.

“Lamento muito ler como ela criticou mal seu desempenho em uma peça. Isso não foi nada legal da parte dela. Se ela pode fazer isso com você, ela pode fazer o mesmo com os outros a ponto de se tornar um pesadelo trabalhar com ela. Mais uma vez, afirmo que o autismo não é um passe livre para o mau comportamento nem uma desculpa para derrubá-la. Eu acredito que ela está com ciúmes de você também”, registrou um redditor.

“NÃO É SOBRE SEU AUTISMO. É SOBRE ELA SER UMA BULLY. O fato de que esse comportamento só é direcionado a você é uma grande oferta. O comentário acima diz que é provável ciúme, e eu concordo. Não importa a motivação dela, não querer seu valentão por perto não é capaz”, registrou outro internauta no comentário abaixo.

A postagem e comentários já ultrapassam mais de mil votos na plataforma.