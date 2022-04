Homem visita dentista para consulta de rotina e vai parar no hospital com broca em pulmão Reprodução - YouTube

Pode uma simples visita de rotina ao dentista fazer com que uma pessoa vá parar no hospital? Bom, se você tem dúvidas, esse foi o caso de um homem de Illinois, nos Estados Unidos, que acabou com um broca em seu pulmão.

De acordo com detalhes compartilhados, trata-se de Tom Jozsi, de 60 anos, que havia buscado o profissional e estava obturando um dente, quando inicialmente acreditou-se que ele havia engolido o utensílio.

“Na verdade, eu nem senti que estava caindo. A única coisa que senti foi um pouco de tosse. Quando fizeram o exame entenderam tudo: ‘Você não o engoliu. Você o inalou’”. Os médicos acreditam que antes de tossir, o homem de 60 anos teria inalado o objeto de aproximadamente 2,5 cm.

Em entrevista, Abdul Alraiyes, que é doutor na Aurora Medical Center-Kenosha, disse que devido à profundidade, não foi possível recuperar a broca com um endoscópio comum, o que dependendo da situação poderia demandar a retirada de um pedaço do pulmão.

No entanto, com a ajuda de um novo equipamento, desenhado para detectar câncer precocemente, foi possível fazer a retirada do objeto.

Veja a seguir a reportagem compartilhada e que mostra mais detalhes do ocorrido. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

Por fim, Tom relatou como se sentiu depois que despertou e viu que os médicos obtiveram êxito no procedimento: “Nunca fiquei mais feliz do que quando abri os olhos e o vi com um sorriso sob aquela máscara sacudindo um pequeno recipiente de plástico com a ferramenta”.

