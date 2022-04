Dona de restaurante joga dinheiro na cara de funcionário e causa indignação nas redes sociais [VÍDEO]

A suposta dona de um restaurante foi protagonista de um momento embaraçoso ao jogar notas na cara de um funcionário, na Colômbia.

Como detalhado recentemente pelo site Milenio, a cruel humilhação foi feita publicamente, causando um verdadeiro constrangimento entre os presentes.

Dona de restaurante joga dinheiro na cara de funcionário e causa indignação nas redes sociais

Segundo a pessoa que compartilhou o vídeo inicialmente, identificada como Laura Estrada, o trabalhador teria exigido que lhe pagassem integralmente as ‘gorjetas e 10%’ por todos os dias trabalhados.

No entanto, a situação supostamente não era de agrado da dona do restaurante. Como resposta, ela pega um punhado de notas e a acaba jogando no rosto do homem.

O momento foi presenciado por vários clientes do local, que ficaram indignados. Uma suposta filha da administradora também entra na história, aumentando ainda mais a confusão.

Depois que as imagens se tornaram virais na internet, o estabelecimento anunciou em um comunicado que o caso será investigado e esclarecido rapidamente.

Ainda de acordo com as informações, o momento foi registrado em vídeo. Confira imagens:

Texto com informações do site Milenio