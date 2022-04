Descubra os motivos que levaram um filho a expulsar a mãe de seu casamento

Um noivo precisou tomar medidas extremas depois que sua mãe decidiu quebrar a única regra imposta pela noiva no que diz respeito ao casamento: ela publicou imagens do vestido da noiva no Facebook antes do dia da cerimônia.

Em uma publicação realizada no Reddit, o noivo explica sua história e conta o que decidiu fazer após descobrir que sua mãe ultrapassou os limites.

Segundo uma publicação feita pelo The Mirror, o noivo conta que sua companheira já tinha deixado claro seu desejo de que o vestido não fosse revelado para outras pessoas pois ela queria surpreender seu pai e seu futuro marido no dia do casamento.

Apesar disso, a mãe do noivo continuou insistindo para ela compartilhar as imagens nas redes sociais, justificando sua atitude com a opinião de que “todos queriam ver” o vestido escolhido. Ela então teria ficado irritada após a noiva proibi-la de postar as fotos de qualquer um dos vestidos provados.

A situação entre as mulheres piorou quando a sogra decidiu que usaria uma roupa branca no casamento, ao que a noiva respondeu determinando que todos usariam roupas brancas.

No entanto, na manhã do casamento, a sogra ultrapassou todos os limites e publicou uma foto da noiva completamente vestida marcando todos os envolvidos no casamento.

O noivo se enfureceu

Na publicação realizada no Reddit, o noivo explica que a foto foi tirada e publicada apenas 30 minutos antes da cerimônia, arruinando a surpresa planejada pela noiva.

“Minha esposa pretendia surpreender a mim e ao pai dela, que deveríamos ver o vestido somente na hora da celebração. Ela até mandou os fotógrafos registrarem a reação de nós dois ao vê-la. Obviamente era algo importante para ela”.

“O pai dela se viu marcado na publicação e, obviamente, viu o vestido e minha esposa pronta para a cerimônia. Ela só descobriu o que havia acontecido depois que o casamento aconteceu”, conta o noivo que decidiu expulsar a mãe da recepção.

“Quando soube, expulsei minha mãe do casamento e a proibi de entrar na recepção. Minha irmã mais nova, meu pai e alguns outros familiares também foram embora”.

Leia também: Sogra obriga nora a comparecer a um casamento poucos dias após dar à luz

Durante a recepção, o noivo conta que precisou improvisar uma dança com seu irmão para cobrir o espaço da dança com a mãe do noivo e aliviar a tensão.

Para o noivo, seu interesse em manter contato com a mãe diante das atitudes dela foi completamente arruinado. Segundo ele, as “ações mesquinhas e egoístas” tomadas por ela o fizeram decidir por isso mesmo com seu pai tentando convencê-lo do contrário.

Para os usuários do Reddit, ele fez certo em defender os interesses de sua esposa: “Que bom que você defendeu sua esposa. Não volte atrás sobre isso. Sua mãe tentou estragar um dos dias mais importantes para a vida de vocês como um casal”.

“Isso não é algo comum, sua mãe está ultrapassando os limites de forma descarada e propositalmente ferindo sua noiva. Se você não interferir agora, logo todos da internet saberão dos detalhes da sua vida”, finalizou outro usuário da plataforma.