Vizinho deixa bilhete de ‘barulhos incômodos’ em apartamento que dono morreu há dois anos

Se você já morou em apartamento, possivelmente deve saber que às vezes uma das maiores dificuldades é ter que lidar com barulhos incômodos, certo? Mas, e se você resolvesse deixar um bilhete na porta de seu vizinho e descobrisse que na verdade ele morreu há dois anos?

Para quem está curioso, este foi um caso compartilhado no Twitter e que repercutiu, no qual o usuário @CepaSinGluten revelou que uma situação do tipo aconteceu em seu prédio.

Em espanhol, ele escreveu: “Eles deixaram uma nota para o meu vizinho por barulhos incômodos. Fato: MEU VIZINHO MORREU HÁ DOIS ANOS”. Veja a seguir o tweet que viralizou. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Le dejaron una nota a mi vecino por ruidos molestos.

Dato: MI VECINO MURIÓ HACE DOS AÑOS pic.twitter.com/QJywyCSN83 — Culero Connor (@CepaSinGluten) April 22, 2022

Confira também esta notícia: Ele falou a verdade sobre o casamento da cunhada e causou uma briga na família

Afinal, o que dizia o bilhete?

Em outro tweet, um internauta fez um recorte mais próximo em que é possível ler o que a mensagem dizia. Vejamos a seguir:

“Olá. Todas as manhãs e algumas madrugadas é possível ouvir como uma bola metálica ou pesada bate no teto. Não sei se vocês têm animais de estimação, mas peço que por favor vejam isso, pois o barulho que gera é pesado e irritante, fazendo com que a gente acorde com aquela bolinha quicando”

Hola:

Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo.

No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto haciendo que nos despertemos con esa bolita rebotando pic.twitter.com/aXAnXP8MAN — Deni (@denisamoldrio) April 23, 2022

E então, qual seria a sua reação se passasse por esta situação?

Chefe pede que funcionários enviem prints com porcentagem de bateria para provar que estão trabalhando

Qual seria a sua reação se o seu chefe pedisse prints da tela do celular para conferir o percentual de bateria e então comprovar que você não o está utilizando durante sua jornada laboral? Para quem está curioso, esta foi uma situação que aconteceu na cidade de Wuhan, na China.

Segundo informações do portal Publimetro, o fato ocorreu em uma pequena empresa na qual o chefe solicitava que ao finalizar o turno, os funcionários deveriam enviar as imagens.

E, se você está se perguntando o motivo…

Quer ver mais detalhes deste caso? Leia o restante da notícia clicando aqui!