Vídeo mostra como sucuri de 5 metros é encontrada engolindo galo

Mais uma sucuri imponente foi flagrada na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul. Desta vez, a cobra de aproximadamente 5 metros estava engolindo um galo numa área alagada.

Nas imagens, é possível ver como a cobra se enrolou completamente na ave e começava a se alimentar do animal pela cabeça. O empresário Cicero Peralta, de 64 anos, registrou o momento em uma chácara.

“Sabe aqueles lances que todos sabemos que existem na natureza, mas que dificilmente temos a oportunidade de presenciar? Eis aí um exemplo: uma cobra sucuri de aproximadamente 5 metros, capturou um galo e estava iniciando o processo de engolir. Para não atrapalhar seu momento de refeição, só ficamos ali alguns minutos e nos afastamos para deixá-la em paz”, contou Cicero na rede social.

A sucuri, também conhecida como anaconda, mata com um aperto tão forte que impede os movimentos respiratórios e cardíacos da presa. Assim que o animal está sem vida, começa a ser devorado pela cabeça.

A cobra semiaquática, usa sensibilidade da ponta do focinho e da língua saber onde está cabeça da vítima.

Ela pode engolir presas muito maiores que ela, mas não recusa um “galo no café da manhã”, como aqueles que se depararam com a cena da sucuri na última segunda-feira, 25 de abril de 2022.

Confira mais: A verdade sobre vídeos que mostram sucuris se enrolando na perna das pessoas; efeito ‘Pantanal’

Daniel de Granville, operador e guia de expedições de passeios nas regiões de Bonito e do Pantanal no Mato Grosso do Sul, compartilhou uma imagem impressionante de uma sucuri descansando de barriga cheia.

O biólogo com pós em jornalismo científico, convive há mais de uma década acom as sucuris em seu habitat e acompanha fotógrafos que desejam clicar este animal.

Confira as imagens que mostram a cobra de barriga cheia descansando na margem do rio:

Graças à aguas cristalinas de Bonito e mantendo uma distância segura do animal, Granville nunca teve nenhum acidente com as sucuris.

Veja todos os vídeos e textos sobre sucuris ou outras cobras impressionantes!