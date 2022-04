Perfil do Comando Aéreo do Leste da Ucrânia publica a queda de um avião russo

Uma publicação realizada pelo perfil oficial do Comando Aéreo do Leste da Ucrânia revelou imagens que mostram a queda de um caça russo Su-34. A aeronave teria sido abatida por tropas ucranianas na região de Kharkiv.

Informações divulgadas pela Globo reforçam que até o presente momento as autoridades russas não se pronunciaram no que diz respeito ao vídeo em questão.

Por meio da análise das imagens e dos relatos também não foi possível confirmar se os dois pilotos conseguiram se ejetar do avião antes da queda da aeronave.

Imagens viralizaram na internet

As imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais após serem compartilhadas em um perfil do Twitter. Segundo informações do Express, o registro inicial teria sido compartilhado por Julian Ropcke, um, repórter alemão, que flagrou o exato momento em que a aeronave militar russa perde o controle e aparenta “dançar” no céu antes de cair.

⚠️⚠️Atenção! Imagens fortes!⚠️⚠️

O jornalista também registrou momentos após a queda, compartilhando imagens do pós-ataque que mostram o momento em que o caça atinge o solo.

No novo registro é possível confirmar que um dos pilotos conseguiu se ejetar da aeronave e abriu seu paraquedas para tentar realizar um pouso de emergência, o qual não se tem a confirmação se foi concluído com êxito.

As gravações ganharam força e foram compartilhadas com maior intensidade depois que uma declara do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em conjunto com o Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou a intensificação dos combates na região de Mariupol.

Segundo ele, a cidade portuária é um alvo primordial para a “segunda etapa” da invasão russa na Ucrânia pois seu domínio significa a unificação da região de Donbas, que foi reconhecida como território russo.

Apesar destas informações, Zelensky segue afirmando que a cidade de Mariupol não foi completamente capturada pelas tropas russas, permanecendo sob controle das tropas ucranianas.