Noiva retira convite da madrinha de casamento após ela pedir algo inacreditável

Uma noiva ficou completamente enfurecida e chateada após receber uma exigência de sua madrinha de casamento. A mulher, que é uma de suas amigas, está namorado um de seus ex-namorados e exigiu poder levá-lo para assistir a celebração do casamento.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva buscou o Reddit para compartilhar sua situação e explicar o que de fato aconteceu.

Em seu relato ela explica que sua madrinha era também sua melhor amiga até que as duas se viram em uma situação complicada depois que a mulher começou a namorar com o ex-namorado da noiva.

Inicialmente isso não foi um problema, mas quando se tratava de seu casamento ela definitivamente não considerou a ideia de convidar o ex-namorado, mesmo ele sendo o atual companheiro de sua melhor amiga.

Certo dia ela foi questionada pela madrinha sobre a possibilidade do companheiro comparecer à cerimônia: “Ela disse que não aceitaria um ‘não’ como resposta”.

Ela não permitiu a presença do ex

Diante do ultimato feito por sua madrinha, ela rapidamente manteve sua decisão: “Ao saber que ele não seria bem-vindo ela reagiu dizendo que ela terá uma ex no casamento dela. História legal, mas esse não é o casamento dela”.

Em seu relato ela conta então que a amiga começou a se distanciar aos poucos após essa conversa e que isso foi suficiente e determinante para o que aconteceu depois.

“Ela disse que ficou tentando explicar ao namorado que eu e meu marido não o queríamos no nosso casamento e que isso o fez sentir-se “indesejado e desvalorizado”. Basicamente foi a gota d’água para mim e eu os bloqueei. Eu tentei ser paciente e gentil, mas ela estava tentando ser colocar acima de nós no nosso dia, afirma a noiva.

“Isso tudo foi apenas algumas semanas antes do casamento. Eu não a tive como minha madrinha, mas tive outras madrinhas que ficaram ao meu lado”, finaliza.

Para os usuários do Reddit ela tomou a decisão correta: “Uma melhor amiga deve ajudá-la ou estar interessada em estar ao seu lado. Você não está pedindo nada demais a ela, só que esteja lá por você”.

“Seu ex não é bem-vindo e é indesejado neste caso. Foi inapropriado até mesmo ela sugerir convidá-lo! Você está melhor sem ela, siga em frente”, finalizou outro usuário da plataforma.