Influenciadora arranca os cílios; Tema levanta debate sobre transtorno emocional

Influenciadora Mari Menezes, conhecida também como Mari do Prexecão. Foto: Reprodução Instagram

Uma postagem da influenciadora Mari Menezes, mais conhecida como Mari do Prexecão, tem chamado a atenção e criado um alerta sobre a saúde emocional. Mariana postou em seu perfil do Instagram que teria arrancado sua extensão de cílios por conta de uma crise de ansiedade.

O procedimento que Mariana fez se chama extensão de cílios, também conhecido como alongamento fio a fio. A técnica consiste em dar maior volume aos cílios, gerando uma imagem de definição do olhar e ajudando a preencher as falhas. Profissionais da área da beleza também confirmam que, com a técnica, é possível se livrar de produtos de maquiagem aplicados nessa área, já que a técnica oferece um efeito natural.

“Os fios sintéticos são aplicados um a um junto aos cílios naturais e as extensões são um pouco mais grossas para dar volume aos cílios”, conta Carina Arruda, diretora da MyLash, em São Paulo, em entrevista à revista Claudia.

O tema gerou debate nas redes sociais fazendo com que alguns profissionais da área de estética se pronunciassem sobre o assunto. Larissa Leal, profissional da área de cílios postiços em atuação no Rio de Janeiro, postou um vídeo repercutindo a notícia.

De acordo com ela, os profissionais de estética que verifiquem que seus clientes estão com problemas de ansiedade não realizar o procedimento. Isso porque a extensão de cílios pode se tornar um meio para descontar a ansiedade.

Uma seguidora comentou: “Toda vez que eu coloco eu tiro com meus dedos. Então já nem coloco mais”. Outra internauta escreveu: “Eu fiz isso uma vez, estava com alongamento e arranquei tudo durante uma crise”.

Cada vez mais em alta por ser um procedimento relativamente acessível, o alongamento de cílios fio a fio precisa ser levado a sério. Isso porque a qualidade dos materiais e a escolha do profissional são importantes na hora da realização do procedimento.

Elaine Cunha, Lash Master Coach, em um vídeo postado no YouTube, esclareceu a diferença dos tipos de removedores utilizados e o motivo pelo qual o procedimento de remoção deve ser realizado por um profissional.

O que é a Tricotilomania

A Tricotilomania é um transtorno psicológico caracterizado pelo impulso recorrente e incontrolável de arrancar os fios ou tufos de cabelo do couro cabeludo, sobrancelhas, cílios ou de outras áreas do corpo. O problema resulta em falhas perceptíveis e o paciente que sofre deste distúrbio sente sensação de alívio e prazer na prática.

Este é um tipo de transtorno compulsivo, enquadrado no conceito geral de ansiedade. Ou seja, em alguns casos, o impulso incontrolável de arrancar os cabelos vem logo depois de uma forte crise de ansiedade.

O Dr. Paulo Muller esclarece que a Medicina ainda não esclareceu as causas da Tricotilomania, mas que “devido a situações de estresse, de descontentamento, de frustrações, esse ato de arrancar os cabelos pode trazer uma sensação de prazer ou bem-estar, mesmo que rápida e isso ajuda a pessoa a lidar com essas situações estressantes”.