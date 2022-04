Homem é elogiado por se revoltar com sua mãe após ela fazer a namorada grávida dormir no chão: “Estou perdendo a cabeça” - imagem ilustrativa. (Reprodução/Pixabay - Cparks)

Nesta segunda-feira (25), um rapaz postou um depoimento no Reddit falando sobre reprovar as atitudes de sua mãe em relação à namorada. Segundo ele, Rose engravidou após quatro anos juntos de relacionamento. Aparentemente, sua mãe gostava da moça, mas tudo mudou quando a sogra soube da gravidez.

“Ela se tornou extremamente rude e desrespeitosa com minha namorada. Ela faz comentários passivo-agressivos em todas as oportunidades que têm. Eu tive que dar um passo para trás de minha mãe até que ela conserte seu comportamento”, escreveu ele.

Em uma viagem de última hora para visitar a família que mora longe, o carro em que Rose estava quebrou e ela teve que encostar.

“Felizmente, meu irmão, Chris, que é ótimo com carros e mora a cerca de uma hora e meia de onde Rose estava presa, estava disposto a buscá-la e resolveu tudo. Eu estava fora do país, então estou grato que meu irmão resolveu tudo para ela”, contou o rapaz.

Chris voltou a morar com sua mãe há cerca de um ano. Sendo assim, acabou levando a cunhada Rose para sua casa e foi onde tudo começou.

A ordem da sogra

“Obviamente, a situação não era das melhores, especialmente considerando a tensão entre Rose e minha mãe que não existe por nenhuma razão em particular, mas eu esperava que minha mãe pudesse deixar sua mesquinhez de lado por pelo menos uma noite”, disse.

Por ser tarde demais para Chris levar Rose até sua casa, ele prometeu que faria isso na manhã seguinte. Sendo assim, a tensão entre a nora e a sogra começou. Aparentemente a mulher não teria se direcionamento muito a Rose, que ajudou a preparar o jantar, lavar a louça e até puxar assunto com a sogra.

“Minha mãe mora em um apartamento de dois quartos e desde que ambos os quartos foram tomados. Rose assumiu que ela estaria dormindo no sofá. Ela aparentemente assumiu errado”, relatou o homem.

De acordo com ele, sua mãe entregou a Rose o cobertor mais fino de todos e gritou com ela, dizendo que teria que dormir no chão para não estragar seu sofá. Ela disse à sua nora para “se virar” com os travesseiros no sofá e o cobertor.

“Rose pensou em protestar, mas acabou decidindo não fazê-lo. De acordo com Rose, minha mãe ficava abrindo a porta para verificar se ela estava dormindo no sofá, então ela não podia nem tentar dormir no sofá”, desabafou.

Às 5h, Chris encontrou Rose e a deixou dormir em sua cama. O namorado de Rose ligou para a mãe, zangado, e disse que ela estava sendo desrespeitosa.

“Ela tentou se defender dizendo ‘que ela não machucou o bebê’ e ‘está tudo bem para as mulheres grávidas dormirem no chão’, mas eu me recusei a ouvir nada disso. Chris concorda comigo, mas me disse que eu não deveria brigar. Sinto que estou perdendo a cabeça”, completou o rapaz.

Apoio no Reddit

Diversos comentários apoiaram a revolta do homem, dizendo que a atitude da mãe foi completamente errada e ele está no direito de ficar zangado.

Em um comentário que ultrapassa mais de 25 mil votos, o usuário diz: “eu colocaria limites para a mãe ver o bebê. Ela não deve ver a criança a menos que possa respeitar a mãe.”

“Se eu estivesse nessa posição, é exatamente assim que eu responderia à mãe desrespeitosa. Bem, acho que você não respeita seu neto que estou carregando e, como resultado, não se envolverá na vida dele porque não vou submeter um bebê a um adulto que não os respeite e à mãe. Ela prejudicou o bebê interrompendo o sono de uma mulher grávida. Ela provavelmente já teve seu sono interrompido da viagem e lidar com o colapso foi provavelmente exaustivo. As mulheres grávidas precisam dormir mais do que o normal e precisam desesperadamente desse sono para crescer adequadamente o bebê”, concluiu outro usuário.