Ele falou a verdade sobre o casamento da cunhada e causou uma briga na família

Um homem se arrependeu de comentar a verdade sobre o casamento de sua cunhada depois que o relato levou a uma grande discussão em família.

Segundo ele, a mulher estava constantemente falando sobre seu “casamento perfeito” sendo que a celebração não foi “tão perfeita assim”, afirma o The Mirror.

Em uma publicação feita pelo homem no Reddit, ele afirma que estava cansado de ouvir sua cunhada ficar se gabando sobre como seu casamento foi “perfeito e divertido”, sendo que alguns convidados sequer se divertiram na celebração.

No relato, o homem conta que o casal optou por ter um casamento temático de K-Pop, fazendo com que eles e alguns amigos se divertissem. No entanto, as famílias de ambos ficaram decepcionadas.

De forma anônima, ele conta que o casamento não incluiu qualquer menção às tradições das famílias, mesmo com a família do noivo tentando fazer algo.

Para ele, ouvir a cunhada dizendo que foi o “casamento do ano” foi o fator determinante para expressar sua opinião.

Ele decidiu falar a verdade

Depois de ouvir diversos comentários sobre o casamento da cunhada, ele decidiu falar a verdade: “Eu não aguentei ver ela fazendo papel de boba e decidi ser honesto. Disse a ela que se ninguém ia falar a verdade, eu iria. Então falei que o casamento não foi bom ou especial, mas sim diferente e não no bom sentido”.

“Disse a ela para parar de se gabar do casamento ‘bem sucedido’ quando as duas famílias estava temendo cada segundo da comemoração embaraçosa que ela fez”, conta o homem.

Em pouco tempo, ele se viu em meio a uma discussão quando seu irmão exigiu que ele se desculpasse com a mulher, mas ele afirmou que não iria fazê-lo por ter exposto seus pensamentos verdadeiros sobre o assunto.

“A esposa do meu irmão tentou se defender dizendo que ela, meu irmão e os amigos se divertiram e eu disse que aquilo era o esperado para um evento de K-Pop e não para um casamento”, afirma.

Ele então começou a se questionar sobre ter sido duro demais com sua cunhada depois que sua mãe lhe chamou a atenção e foi encorajado por outros usuários do Reddit a ter mais cuidado ao expressar sua opinião.

“Eles tiveram o casamento que queriam e a família dela ter permanecido em silêncio não quer dizer que eles são esnobes, algumas famílias simplesmente são mais silenciosas que outras”, afirmou um usuário da plataforma.

“É rude dizer que não gostou do casamento de alguém. É o dia deles e só acontece uma vez, eles não podem mudar isso e não precisam planejar o casamento pensando em agradar outras pessoas. Tudo o que você fez foi arruinar as memórias deles sobre esse dia”, finalizou outro.