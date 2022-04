Uma idosa de 89 anos em uma cadeira de rodas só descobriu que havia sido levada para o país errado quando tentou passar pelo controle de passaportes.

Joan Winter fez o check-in no aeroporto de Luton, em Londres, animada para voar para o casamento do neto em Ljubljana, na Eslovênia.

Quando Joan e sua filha Hayley Vickery, de 58 anos, foram levadas ao avião da companhia Wizz Air, conversaram com um membro da equipe sobre a capital eslovena, antes de mostrar a um comissário de bordo seus cartões de embarque.

Foi só quando eles pousaram e fizeram o seu caminho para o controle de passaportes que um guarda da força de fronteira disse a eles que eles estavam em Poznań, na Polônia, como detalhado pelo site The Mirror.

A outra metade do grupo, que estava no avião certo, soube no meio do voo que Joan e Hayley não estavam sentados na zona de acesso para deficientes designados.

Sem carregador de telefone ou medicação para sua mãe, Hayley passou 24 horas frenéticas tentando chegar à Eslovênia a tempo para o casamento de seu filho.

“Estivemos fora por uma semana no total e a Wizz Air ainda não entrou em contato”, informou.

Avó com deficiência por pouco não perde casamento do neto depois que companhia aérea a levou para o país errado

Para não perder o casamento do neto, as duas decidiram tomar um taxi para uma cidade próxima, onde poderiam tomar outro voo mais rápido.

Ainda de acordo com as informações, já no outro destino, compraram novas passagens e com isso conseguiram chegar a tempo.

Uma porta-voz da Wizz Air disse ao Mirror: “Estamos investigando urgentemente a sequência de eventos que levaram a esse incidente para garantir que nunca mais aconteça”.

Texto com informações do site The Mirror