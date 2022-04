Astrofísico de Harvard afirma que tecnologia alienígena caiu no Oceano Pacífico

Um estudioso de Harvard afirma que uma tecnologia alienígena pode ter caído no Oceano Pacífico – e ele diz que está planejando uma missão para provar isso.

O astrofísico Avi Loeb calcula que um tipo de nave espacial caiu na terra recentemente na costa da ilha de Manus, na Papua Nova Guiné.

No entanto, um relatório do Comando Espacial dos EUA diga que na verdade foi apenas um meteoro, como detalhado pelo site Daily Star.

O polêmico cientista dedicou sua vida a pesquisar astronomia e suas teorias provocam muitas divergências na comunidade científica.

Ele escreveu em um ensaio para The Debrief: “Nossa descoberta de um meteoro interestelar anuncia uma nova fronteira de pesquisa”.

Loeb quer explorar ainda mais sua teoria e pretende usar ímãs “escavadores” para recuperar o objeto das profundezas do Oceano Pacífico.

“O professor, que trabalhou com a prestigiosa Harvard, afirma que não é a primeira vez que a tecnologia alienígena chega ao nosso planeta”, informou o site.

Ele disse anteriormente ao mundo que Oumuamua, um objeto interestelar que a maioria da comunidade científica acredita ser um cometa, foi produzido artificialmente no espaço sideral.

Ainda de acordo com as informações, Loeb executa um esquema de instalação de telescópios de alta tecnologia ao redor da Terra para tentar detectar sinais de vida fora do nosso planeta.

