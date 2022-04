A verdade por trás da revolta da mãe com sogra que impediu criança surda de fazer sinais no jantar de Páscoa (Reprodução/Pixabay - kaboompics)

Uma mulher de 29 anos desabafou no Reddit na quarta-feira (20) sobre constrangimento que enfrentou ao ouvir a solicitação de sua sogra. Casada com o filho de sua sogra, a moça possui uma filha de outro relacionamento.

A menina, que possui seis anos, é surda e se comunica via linguagem de sinais. Em um jantar de Páscoa na casa da sogra, a mulher tomou as dores da criança e se revoltou com a mãe de seu marido, gerando um clima tenso na mesa de jantar.

Durante a refeição, a menina se comunicava com a mãe e o padrasto usando a linguagem de sinais, fazendo com que ela comesse mais devagar em relação aos demais. Ao notar a situação, a sogra se incomodou e resolveu interferir.

“Minha sogra pediu para dizer a ela para não falar em sinais na mesa de jantar, pois a comida iria esfriar, além de dar um mau exemplo e distrair as outras crianças”, contou.

Após a fala de sua sogra, a mulher ficou com raiva e rebateu a mãe de seu marido, dizendo que sua filha se comunicava desta forma e jamais diria para ela se calar.

A revolta da mãe

De acordo com a mulher, ela se revoltou porque sentiu um tratamento de exclusão de sua filha por dois motivos: por ela não ser neta biológica da sogra e por ser surda.

“Mas eu não posso deixar de sentir que se minha filha fosse sua neta biológica e surda, ela não teria dito algo tão insensível ou insinuado que era uma distração e um mau exemplo. Eu não sei, talvez eu seja muito defensiva porque é minha filha e eu sou protetora”, escreveu a mulher.

A mulher deixou o jantar mais cedo, juntamente com sua filha e marido devido ao constrangimento do jantar.

“Isso me irritou e me fez pensar em pessoas que tentaram fazer minha filha jogar o jogo das “mãos quietas”... também conhecido como não se comunicar. Eu disse à minha sogra que a única maneira de ela pedir isso à minha filha é se ela dissesse a todos para não falarem nada”, desabafou ela.

