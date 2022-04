Vizinhos se recusam a remover trampolim que tira a privacidade da casa ao lado

Uma mulher está completamente irritada com a atitude de seus vizinhos. Segundo ela, a família que mora na casa ao lado insiste em manter um trampolim próximo a sua cerca, permitindo que as crianças façam barulho e consigam ver o interior de sua casa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que publicou de forma anônima no Mumsnet, está incomodada com o barulho das crianças e com a forma como o brinquedo permite que outras pessoas tenham uma visão privilegiada de sua casa.

“Meu bem-estar e felicidade estão sendo severamente afetados pelos filhos barulhentos do meu vizinho. Eles gritam, discutem, grita e chutam bolas de futebol na minha cerca todos os dias, o dia todo. A família só sabe conversar e interagir na base dos gritos”, conta a mulher.

“No ano passado eles colocaram um grande trampolim grudado com a minha cerca e perto da minha porta dos fundos. Ficamos horrorizados! Eles começaram a pular e nos chamar o tempo todo, até pedirmos a eles para parar com isso”.

O brinquedo está atrapalhando sua vida

Segundo o relato da mulher, a presença do brinquedo neste local em específico está atrapalhando seu dia a dia. “Não podemos mais comer ou ler à mesa por causa do barulho e do risco de sermos atingidos por uma das bolas ou brinquedos”.

“Chegamos a trazê-los aqui para eles verem o motivo pelo qual pedimos a mudança de local do brinquedo, mas eles se recusaram a reposicionar o trampolim dizendo que não tinham espaço. No jardim eles só tem o trampolim e brinquedos largados. Não sei mais o que fazer para eles entenderem que estão acabando com a nossa liberdade e privacidade”, desabafou a mulher.

Leia também: Mãe se revolta após sua sogra decidir fazer de seu chá de bebê um ‘chá de vovó’

Diversas pessoas se sensibilizaram com a situação dela e deixaram diversas orientações. “Reclame com o conselho local. Existem restrições sobre a colocação de trampolins em quintais, principalmente quando interferem na privacidade alheia. Conheço pessoas que fizeram isso e tiveram sucesso”, comentou uma pessoa.

“Nossos vizinhos fizeram o mesmo e também se recusaram a mover o brinquedo. Começamos a gritar com as crianças e a repreende-las sempre que estavam utilizando o brinquedo para nos provocar ou olhar por cima da cerca. Em uma semana ele foi removido do lugar”, finalizou outro.