Sogra usa vestido de noiva da nora em seu chá de bebê

Uma mulher ficou completamente enfurecida ao descobrir que sua sogra, que está grávida novamente, decidiu pegar seu vestido de noiva emprestado para utilizar em seu chá de bebês.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história em um post no Reddit para pedir auxílio sobre como lidar com sua sogra.

Em seu relato ela conta que a mãe de seu marido perguntou se ela poderia usar algum de seus vestidos de gestante para o próprio chá de bebês, já que por conta da barriga ela não cabia em suas roupas usuais.

Sabendo que tinha diversos vestidos, ela decidiu ser generosa com a sogra e permitiu que ela escolhesse um dos modelos de seu guarda-roupa enquanto ela estava trabalhando. Ela só descobriu que a sogra decidiu usar seu vestido de noiva quando viu fotos do evento na internet.

Segundo seu relato, ela estava grávida quando casou e, por este motivo optou por um vestido mais casual mesmo não sendo o que ela esperava para seu grande dia. Na época, os pais de seu marido também não se colocar a disposição para ajudar com o casamento por “estarem com raiva” do casal.

Ela ficou completamente enfurecida

A mulher, que permanece anônima, afirmou que não esperava que dentre tantos vestidos a sogra fosse escolher justamente seu vestido de noiva.

“Estamos temporariamente morando com meus sogros e minha sogra ficou grávida de forma inesperada. Ela está animada e agindo de forma rude com a gente, afirmando que meu marido é irrelevante e que agora ela terá sua menininha”.

Apesar das atitudes grosseiras da sogra, ela permitiu que a mulher escolhesse um de seus vestidos, mas se revoltou ao descobrir que ela decidiu utilizar seu vestido de noiva.

“Comecei a chorar ao ver as fotos, mas ela não respondeu. Quando cheguei em casa ela estava usando meu vestido e eu a questionei do motivo”, relata.

“Ela só disse que eu tinha dado permissão a ela para pegar algo emprestado. Ao que eu retruquei dizendo que isso não incluía meu vestido de noiva. Ela começou a gritar que era um chá de bebês chique e que estava com preguiça de comprar roupas de gestante, eu retruquei que ela realmente não conseguiria fazer isso já que nem mesmo tem um emprego”.

Para os usuários do Reddit, a atitude da sogra da mulher foi pensada para provocar esse tipo de reação nela. “Ela sabia o que estava fazendo e você não precisava esclarecer que o vestido de noiva não era uma opção, isso é algo óbvio”.

“Ela fez isso para te irritar e o fato de que ela está sendo super desagradável sobre seu casamento é o suficiente para garantir isso”, finalizou outro usuário.