Noiva causa confusão ao pedir que madrinhas mantenham o ‘cabelo natural’

Uma noiva ficou chateada após ser criticada por pedir para suas madrinhas não realizarem cortes, colorações ou alisamentos em seus cabelos até o dia de seu casamento. Ela quer que todas usem o cabelo ‘ao natural’ no dia da celebração.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva procurou o Reddit para contar aos demais usuários sobre a situação que precisou passar após realizar o pedido às madrinhas.

De forma anônima, ela explica que vai se casar em alguns meses e terá as amigas mais próximas como madrinhas em seu grande dia.

Em seu relato, ela explica que “S”, uma de suas madrinhas, tem o hábito de mudar constantemente as cores do cabelo. Apesar de considerar “fofa” a atitude de sua amiga, ela não quer cabelos coloridos em seu casamento.

“Na semana passada eu estava finalizando os detalhes dos penteados e perguntei para minhas madrinhas se elas estavam pensando em mudar os cabelos até o dia da cerimônia, assim eu poderia coordenar os penteados”, conta a noiva.

Segundo ela, todas responderam menos “S”, que no dia seguinte revelou seus planos. “Ela disse que estava pensando em fazer luzes azuis no cabelo, como ela é loira isso iria ficar completamente visível”.

Ela não conseguiu esconder sua opinião

Quando “S” percebeu a reação da amiga diante de sua decisão de colorir os cabelos, a noiva respondeu dizendo que preferia que as madrinhas estivessem com seus cabelos “naturais” no dia do casamento. “Eu também disse a ela que queria ela presente ao meu lado, independente de sua escolha em mudar ou não o cabelo”.

No mesmo dia ela recebeu uma mensagem da amiga que estava chateada com a situação. “Estou magoada por ela querer ter o cabelo azul no meu casamento, mas eu prefiro que ela esteja lá de cabelo azul do que não esteja”.

Leia também: Sogra usa vestido de noiva da nora em seu chá de bebê

Diante de seu relato, muitos a acusaram de ser uma “noiva neurótica”, mas após ler as críticas feitas a ela nos comentários a noiva retornou em sua postagem e explicou: “Eu li os comentários, os que eram realmente construtivos, e tomei uma atitude”.

“Pedi desculpas a ela e expliquei que não a estava fazendo mudar seu jeito e que disse que se ela estiver confortável em usar o cabelo azul, que assim seja. Por sua vez, ela disse que pode esperar para pintar o cabelo e que a cor não iria combinar com os vestidos”.