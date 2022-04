Mulher é detida depois de colocar filha de apenas 2 anos à venda no Facebook

Um caso inusitado foi registrado recentemente na província de Santa Elena, no Equador, situação na qual uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi detida depois de anunciar a filha de apenas 2 anos e 4 meses à venda no Facebook.

Segundo informa o portal Metro Internacional em sua conta do Instagram, a mulher publicou o anúncio pedindo a quantia de U$400 (dólares), equivalente a R$ 1.951,12 (câmbio de 25-04-22, às 15h50, horário de Brasília).

A denúncia contra a mãe da criança

Toda a situação foi denunciada ao serviço de emergências 911 e a prisão da mulher foi efetuada quando ela tentava finalizar a “venda” em um terminal da cidade. No anúncio publicado no Facebook, era possível conferir seu contato telefônico para obter mais detalhes sobre a criança.

Aos oficiais, a progenitora afirmou que não tinha condições econômicas de manter a criança e, por isso, havia feito a publicação na plataforma. Ela ainda relatou que o pai da menina de 2 anos as teria abandonado.

Agora, a criança foi entregue à avó, que se disse surpresa com todo o ocorrido, enquanto a mãe seguirá detida e à disposição da justiça.

