Morte da pessoa mais velha do mundo é anunciada; ela chegou aos 119 anos

Em 19 de abril de 2022, a pessoa mais velha do mundo, a japonesa Kane Tanaka, faleceu aos 119 anos. As autoridades confirmaram esta informação nesta segunda-feira (25)

De acordo com a redação Bons Fluídos, a supercentarária foi reconhecida pela Kane Tanaka, aos 119 anos e atualmente vivia em uma casa de repouso.

“Planejava encontrar Kane no Dia do Respeito aos Idosos deste ano (data nacional japonesa comemorada em setembro) e celebrar com seu refrigerante e chocolate (sua bebida e comida favoritas). A notícia me deixa muito triste”, comunicou o governador Seitaro Hattori.

Tanaka foi dona de negócios como uma loja de macarrão e uma de bolos de arroz. Em 1922, ela se casou com Hideo Tanaka e criou quatro filhos biológicos, além de outro filho adotivo.

Ela passou os últimos anos de vida jogando jogos de tabuleiro, resolvendo problemas matemáticos e, de vez em quando, tomava seu refrigerante e comia chocolate.