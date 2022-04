Mãe se revolta após sua sogra decidir fazer de seu chá de bebê um ‘chá de vovó’

Uma mulher está enfurecida depois que sua sogra decidiu fazer um “chá de vovó” para comemorar a chegada do novo membro da família.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher descobriu que sua sogra decidiu fazer uma celebração sobre “ser avó pela primeira vez”.

Durante um encontro recente com seus cunhados, a mulher, de 29 anos, contou que está grávida de seu primeiro filho. Rapidamente a família comemorou a chegada do novo membro da família e logo a conversa se tornou sobre possíveis nomes de bebê, decoração do quarto, compra de móveis e planos para a chegada da criança.

No entanto, em pouco tempo a situação desandou quando a sogra da mulher afirmou que estava ansiosa para planejar o chá de bebê, mas que não o faria da forma comum. Ela compartilhou sua situação no Reddit:

“Minha sogra estava muito animada para planejar o chá de bebê e eu disse que tudo bem ela fazer isso, desde que incluísse no planejamento”.

“Chá de vovó”

Em seu relato, ela conta que sua sogra, e cunhada, estavam planejando realizar o chá de bebês para quando a mulher completar seis meses de gestação. No entanto, a sogra logo revelou seus planos: “Ela não queria um chá de bebê, mas sim um chá da ‘vovó' do bebê”.

Sem saber o que era essa celebração, a família rapidamente ficou confusa com a proposta da avó. “Eu sabia o que era, então perguntei por qual motivo ela precisava disso e ela disse que queria comemorar a chegada de seu primeiro neto fazendo o evento sobre ela”.

“Eu disse que não tinha problemas, mas que achava meio egocêntrico ela tornar a celebração sobre ela quando deveria ser sobre o bebê”.

Rapidamente sua colocação gerou uma confusão e todos da família decidiram opinar, sendo que seu marido não se posicionou ao lado de nenhuma das duas.

Agora ela se questiona se deveria ter levantado suas críticas e está insegura sobre a celebração. No Reddit, os usuários também questionaram a postura da sogra da mulher.

“O chá de bebê é para os bebês e os pais, é um momento onde eles ganham coisas que precisam e podem não ter. Sua sogra só está querendo chamar atenção”, comentou um usuário.